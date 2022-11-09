Голосование на промежуточных выборах в США завершилось

Голосование на промежуточных выборах в Конгресс США завершилось. Первыми закрылись избирательные участки в Индиане и Кентукки (примерно в 02.00 по мск), последними прекратили работу участки в штатах Аляска и Гавайи (08.00 по мск).

Сейчас ведется активный подсчет бюллетеней. По итогам голосования станут известны 435 избранных членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената. Помимо этого избирались еще губернаторы 36 штатов и трех заморских территорий.

Согласно предварительным данным газеты The New York Times, республиканцы займут не менее 168 мест в Палате представителей, а демократы — 114. В Сенате демократы гарантировали себе 45 мест, республиканцы — 46.

Американские аналитики выразили мнение, что после выборов Демократическая партия может потерять контроль сразу и над Палатой представителей, и над Сенатом, проиграв оппозиции в лице республиканцев.



В случае победы Республиканской партии США на промежуточных выборах в Сенат «Украине не достанется ни цента», заявила член палаты представителей Тейлор Грин. Об этом она рассказала в ходе предвыборного выступления в Су-Сити, штат Айова.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова