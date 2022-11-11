Глава Минприроды России обвинил экоактивистов в дискредитации экологии и вандализме

Глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что акты вандализма не должны быть способами привлечения внимания к экологическим проблемам. Порча имущества, а особенно предметов искусства никак не поможет решить трудности, а лишь дискредитирует экологию, передают «РИА Новости».



— К экологическим проблемам необходимо привлекать внимание, но явно не актами вандализма и порчей предметов искусства. Нельзя, чтобы экологические проблемы становились поводом для дешевого хайпа, — сказал Козлов.

Глава ведомства подчеркнул, что «эколог не равно вандал». Козлов добавил, что знает много умных и рассудительных общественников-экологов.

— Эколог ничего не портит, эколог бережет, — резюмировал министр.

В последнее время по всему миру участились так называемые «экоакции»: активистки природоохранного движения Just stop oil («Просто покончите с нефтью») облили знаменитую картину голландского художника Винсента Ван Гога (1853—1890) «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона томатным супом. Овощным супом пытались облить картину «Сеятель» Винсента Ван Гога экоактивисты движения «Последнее поколение». Произведение искусства не пострадало — его спасло защитное стекло. В прошлую субботу произошла очередная экоакция — два активиста приклеили свои руки к картинам испанского художника Франсиско Гойи.



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Хакимова Илина