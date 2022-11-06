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Камила Валиева заявила четверной тулуп в произвольном прокате на этапе Гран-при в Казани

12:55, 06.11.2022
Камила Валиева заявила четверной тулуп в произвольном прокате на этапе Гран-при в Казани
Фото: кадр видео youtube.com (архив)

Фигуристка Камила Валиева, уроженка Казани, заявила четверной тулуп в произвольной программе на третьем этапе Гран-при России в столице Татарстана. Об этом сообщает «РИА Новости».

Камила Валиева заявляла тулуп в четыре оборота в произвольной программе на стартовом этапе Гран-при в Москве. Попытка исполнить этот прыжок оказалась неудачной.

Напомним, накануне Камила Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Казани. Она набрала 83,3 балла.

Второе место занимает Вероника Яметова (75,9). На третьей строчке располагается Ксения Синицына (70,54).

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Максим Кокунин
СпортФигурное катание Татарстан

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