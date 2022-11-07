Хореограф Илья Авербух счел лишним исполнение Валиевой прыжков на бис на этапе Гран-при в Казани

Фото: кадр видео/youtube.com

Исполнение олимпийской чемпионкой, уроженкой Казани Камилой Валиевой прыжков на бис на этапе Гран-при России по фигурному катанию в столице Татарстана — лишнее, это уже выходит за рамки соревнований, считает серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.



— Мне кажется, это немножко лишнее. Соревнования — это не шоу, на соревнованиях существует регламент. Это понятно, что эмоции и выступление в ее любимой Казани, но лучше, чтобы соревнования были соревнованиями, на соревнованиях спортсмен должен сразу сесть в уголок для выставления оценок, — приводит ТАСС слова Авербуха.

Валиева 6 ноября одержала победу на третьем этапе Гран-при России в Казани. Во время программы фигуристка упала с четверного тулупа, а после завершения выступления дважды попыталась повторить прыжок, но не сумела его успешно приземлить.

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Маргарита Головатенко