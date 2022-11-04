Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем народного единства

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем народного единства — праздником дружбы, согласия и могущества многонациональной России.

В своем поздравлении президент республики подчеркнул, что на протяжении большой части истории России наши предки — представители разных культур, конфессий и национальностей — изгоняли захватчиков и справлялись с внутренней смутой.

— Все это в высшей степени актуально и сегодня, когда наша страна подвергается беспрецедентному давлению извне и испытывается на прочность в открытом бескомпромиссном противостоянии. Но слава предков и наша общая воля, присущие народу России вера, целеустремленность и выдержка укрепляют нас в стремлении противостоять любым вызовам современности, — указано в обращении Минниханова.

Особенное значение День народного единства, по мнению президента республики, приобретает в Год культурного наследия народов России, который придал важнейшее значение вопросам сохранения этнокультурного многообразия и культурной самобытности всех народов и этнических общностей нашей страны. Более того, 2023-й для республики станет Годом национальных культур и традиций.

— Только бережно храня и развивая наше национальное и религиозное многообразие, свою культурную идентичность, мы сможем сохранить единство российского народа и созданного им великого государства, — указано в поздравлении.

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Артем Гафаров