В «Казань Экспо» прошел гала-концерт фестиваля «Наш дом — Татарстан. Россия»

Фото: Минкультуры Татарстана

Сегодня в Татарстане прошел гала-концерт этнокультурного фестиваля «Наш дом — Татарстан. Россия». В программе приняли участие более 900 человек, сообщает Минкультуры республики. Это представители различных коллективов и исполнители, ставшие лауреатами фестиваля после отборочных туров. Награды лауреатам перед началом концертной программы вручил заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин.

Приветствовал артистов заместитель председателя Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов. Он поздравил участников и зрителей с Днем народного единства и предстоящим Днем Конституции Татарстана.

Фото: Минкультуры Татарстана

— И сегодня патриотизм, единение и сплочение — это важнейшие элементы, которые позволят сохранить нашу страну, уберечь ее от всех вызовов, которые сегодня имеют место, — подчеркнул он.

После приветственных слов на сцене «Казань Экспо» прошла концертная программа. В ней, кроме исполнителей и коллективов из Татарстана, приняли участие Удмуртский государственный театр фольклорной песни «Айкай», а также специальный гость — народный артист России Дмитрий Певцов.

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Артем Гафаров