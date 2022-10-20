Фарид Мухаметшин призвал сплотиться вокруг президента Татарстана
Председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин призвал сплотиться вокруг президента республики Рустама Минниханова. Предложения прозвучало после оглашения главой региона послания парламенту.
— Я бы внес предложение, если поддержите, нам в таких условиях надо объединяться и дальше, сплочение сделать со всем нашим народом вокруг нашего лидера — Рустама Нургалиевича Минниханова, высшего должного лица нашей республики. Тогда мы обеспечим успешную реализацию всех задач, — заявил Фарид Мухаметшин.
Идею зал, собравшийся заслушать послание президента Татарстана, поддержал аплодисментами.
Напомним, что в ходе послания Госсовету Татарстана Рустам Минниханов призвал теснее сплотиться вокруг национального лидера — Владимира Путина.
35-е заседание Госсовета Татарстана, в ходе которого Рустам Минниханов озвучил свое послание, объявлено закрытым. Мероприятие проходило в Большом Государственном концертном зале имени С. Сайдашева. «Реальное время» вело видеотрансляцию выступления президента Татарстана в прямом эфире.
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