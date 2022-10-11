День в истории: Иван Грозный в Казани, «черный вторник» в России и пятая победа Лукашенко

Чем примечательна дата 11 октября?

Сегодня, 11 октября, в России День республики празднует Башкортостан, в мире отмечают День девочек и День борьбы с ожирением. В разные годы и столетия в этот день войска Ивана Грозного захватили Казань, в Санкт-Петербурге основали Императорскую Российскую академию, в Австралии открылся первый университет, власти СССР приняли решение полностью ликвидировать частную торговлю, в Нижнем Тагиле основали «Уралвагонзавод», на Семипалатинском полигоне произвели первый подземный ядерный взрыв, в России произошел обвал рубля — случился так называемый черный вторник. Родились в этот день американская общественница и супруга президента США Элеонора Рузвельт, французский писатель Франсуа Мориак, русский писатель Борис Пильняк. Умерли чешский национальный герой Ян Жижка, английский физик Джеймс Джоуль, немецкий математик Фердинанд Эйзенштейн, советский космонавт Алексей Леонов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Взятие Казани

В этот день в 1552 году царь Иван Грозный завоевал Казанское ханство, поставив наместником князя Александра Горбатого. Перед походом царь провел серьезную подготовку, в том числе ряд реформ, укрепивших армию, построил крепость Свияжск недалеко от ханства, собрал большое войско. Для Грозного взятие Казани имело огромное политическое значение. Через несколько дней войско выступило обратно в Москву, оставив в городе гарнизон.

Штурм Казани. Художник — О.Ю. Брандуков. Фото: war16-17.blogspot.ru

В 2006 году в Казани умер оперный певец, ведущий солист Татарского государственного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля, народный артист СССР Азат Аббасов. Первое свое образование он получил в Казанском авиационном техникуме и лишь после того, как друг его семьи, композитор Салих Сайдашев услышал его голос, Аббасов по его совету пошел учиться музыкальному искусству. Образовательный путь певца лежал через национальную оперную студию при Московской консерватории им. Чайковского. Успешно окончив ее, он вернулся в Казань, где до 1990 года служил солистом Татарского театра оперы и балета. Похоронен Аббасов на Татарском кладбище в столице республики, недалеко от могилы поэта Габдуллы Тукая.

11 лет назад, в 2010-м, в Казани на 77-м году жизни умер выдающийся историк и археограф, доктор исторических наук, член Академии наук РТ и заслуженный деятель науки Татарстана Миркасым Усманов. Родиной ученого является город Кульджа провинции Синьцзян в Западном Китае, куда переселились в начале XX столетия его родители. В Советский Союз он вернулся 21-летним юношей. В 1958 году он поступил на отделение татарской филологии Казанского университета, в котором позднее начал преподавательскую карьеру на кафедре истории СССР. С 1985 по 1991 год Усманов занимал должность проректора КГУ по учебной работе. За свою трудовую деятельность он внес огромный вклад в изучение истории татарского народа.



Фото: kpfu.ru

День Башкирии, «черный вторник»

В Санкт-Петербурге в 1783 году указом Екатерины II была основана Российская академия — вольное общество ученых и писателей. Первой ее главой императрица назначила Екатерину Дашкову, хотя та вовсе и не желала такой «чести». Главную задачу Российской академии ее начальница обозначила во фразе «сочинение грамматики и словаря да будет первым нашим упражнением», произнесенной перед математиком Эйлером. В учреждении был издан первый толковый словарь русского языка «Словарь Академии Российской, словопроизводным порядком расположенный», а работающие при нем специалисты переводили на русский язык известные зарубежные книги. Самостоятельности Российской академии был положен конец при Николае I, который сделал ее «вторым» Отделением русского языка и словесности Императорской Санкт-Петербургской академии наук.



Портрет Е.Р. Дашковой. Репродукция: wikipedia.org

Ровно 90 лет назад, 11 октября 1931 года, советские власти покончили с частными торговцами — все частные магазины были национализированы. В процессе конфисковывалось все имущество крестьян-кулаков, а их самих ссылали в Сибирь. Городских «нэпманов» и членов их семей советские власти лишали политических прав («лишенцы»), многих подвергали судебным преследованиям. Однако теневую экономику побороть не получилось, в СССР она существовала.

В 1936-м «Уралвагонзавод» выпустил свой первый вагон, в связи с чем этот день принято считать днем рождения предприятия, которое сегодня носит официальное название «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского». Предприятие начали строить в Нижнем Тагиле за пять лет до выпуска его первого «детища». Завод первым в Советском Союзе спроектировали по конвейерному прямоточному принципу. Кроме того, он стал одним из первых предприятий, строившихся исключительно силами советских инженеров. На сегодняшний день «Уралвагонзавод» известен в мире как производитель бронетанковой техники.

Сегодня свой день празднует Республика Башкортостан. В 1990 году Верховный совет республики принял Декларацию о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики. Традиционно регион с размахом отмечает праздник. От него не отказались даже в пандемийный 2020-й. Официальное юбилейное утро в прошлом году началось с возложения цветов к памятникам символов нации — Шайхзаде Бабичу и Салавату Юлаеву, продолжилось ярмарками и народными гуляниями. А хедлайнером праздничного концерта в столице Башкирии стала группа ДДТ во главе с народным артистом РБ Юрием Шевчуком, чья юность и молодость прошли в Уфе. Одновременно с днем республики праздновали и 446-летие основания крепости Уфа. День города должен был пройти еще в июне, но из-за локдауна его пришлось перенести.

В 1994 году в России произошел резкий обвал рубля: за считаные часы курс доллара на Фондовой бирже ММВБ вырос с 2 833 рублей до 3 926. День вошел в историю как дата крупнейшего падения отечественной валюты и известен многим как «черный вторник». Однако рублю понадобилось всего несколько дней, чтобы вернуться к своему прежнему состоянию — уже 14 октября доллар стоил 2 994 рубля. Члены комиссии, расследовавшей обстоятельства «черного вторника», причиной обвала российской валюты назвали «раскоординированность, несвоевременность и некомпетентность решений» федеральной власти.

Фото: kremlin.ru

В 2018-м Рустэм Хамитов, возглавивший Башкирию в 2010 году, направил обращение президенту России с просьбой об отставке. «Причина в следующем: я не планирую участия в выборах главы республики в 2019 году, хотя в соответствии с законодательством имею такую возможность. По моему глубокому убеждению, руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно», — объяснил свое решение бывший башкирский лидер. На тот момент ему было 64 года. Врио главы Башкирии после ухода Хамитов назначили главу городского округа Красногорск Московской области Радия Хабирова, который спустя год уверенно выиграл выборы руководителя региона.



Три года назад не стало человека, вышедшего первым в открытый космос, — дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова. Умер космонавт, генерал-майор авиации на 86-м году жизни. В открытый космос он вышел в первый же свой полет в 1965-м. За пределами корабля «Восход-2» он пробыл 12 минут при общей продолжительности полета в одни сутки и два часа. Спустя 10 лет ему вновь удалось побывать в невесомости — в 1975 году на корабле «Союз-19» он отправился в путешествие по космическому эксперименту «Союз — Аполлон», в ходе которого были выполнены две стыковки с космическим кораблем США «Аполлон». Именем выдающегося космонавта даже назван один из кратеров на Луне. Имя Леонова было присвоено и Международному аэропорту Кемерово, в котором расположен Музей космонавтики его имени.

Фото Council.gov.ru

Международный день девочек, пятая президентская победа Лукашенко



В 1852-м в Австралии начал работу первый вуз — Сиднейский университет, или Университет Сиднея (University of Sydney). Появился он на базе местного колледжа, в котором на тот момент преподавали три профессора и обучались 24 студента. Через восемь с половиной лет университет смог удостоиться «Высочайшей хартии» королевы Виктории. Она признала уровень вуза соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к университетам Великобритании. На сегодняшний день университет признан в Австралии одним из лучших.

Ежегодно 11 октября отмечается Всемирный день борьбы с ожирением (World Obesity Day), ставшим одной из основных проблем в XXI веке. То, что рост числа людей с лишним весом приобрел масштаб эпидемии, Всемирная организация здравоохранения признала еще в 1997 году. По ее подсчетам, ежегодно на планете от проблем со здоровьем, вызванных избыточной массой тела, умирают как минимум 2,8 миллиона человек. Проблема ожирения широко распространена и среди детей, что вызывает наибольшие опасения. Эксперты связывают проблему лишнего веса с нездоровым питанием населения, в том числе фастфудом и обычным перееданием, и призывают активно отказываться от пагубных привычек, чтобы уберечь свой организм от различных хронических болезней, проблем с сердцем, сосудами.

19 декабря 2011 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию 66/170, в которой провозгласила 11 октября Международным днем девочек с целью сосредоточить общественное внимание на проблемах, с которыми они сталкиваются, и путях их решения. В ООН считают, что им приходится преодолевать границы и барьеры, порождаемые стереотипами, и одновременно с этим они своими идеями делают мир лучше. Инвестиции в расширение возможностей девочек-подростков обеспечивают соблюдение их прав сегодня и обещают справедливое и процветающее будущее, в котором женщины наравне с мужчинами решают проблемы климатического и экономического кризиса, политические конфликты и занимаются профилактикой заболеваний и устойчивым развитием, уверены в ООН.

Фото: «Реальное время»

Шесть лет назад в Белоруссии завершились выборы президента. Победу уже традиционно одержал бессменный ее глава Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 83,49% голосов избирателей. Для него победа стала пятой и самой результативной на президентских выборах, но не стала последней: в прошлом году он был избран на шестой срок, что повлекло за собой массовые протесты в стране. После этого Лукашенко уже заговорил об уходе с поста, но после принятия новой Конституции, проекты которой он уже отправил на доработку: «С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите». Референдум по новому Основному закону Белоруссии президент пообещал провести не позднее февраля следующего года. Перед этим ее планируется вынести для ознакомления на всенародное обсуждение.



В 2019 году стало известно имя обладателя Нобелевской премии мира. Ее удостоился премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али «за его выдающиеся усилия по мирному урегулированию в регионе». Именно ему удалось подписать мирное соглашение, положившее конец 20-летнему конфликту из-за приграничных территорий с соседней Эритреей. «Кто-то скажет, что премия мира вручена этому человеку слишком рано, но Нобелевский комитет верит, что именно сейчас необходимо признать заслуги Абия Ахмеда и поддержать его», — заявила председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен.