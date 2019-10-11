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Стал известен лауреат Нобелевской премии мира

12:29, 11.10.2019
Стал известен лауреат Нобелевской премии мира
Фото: twitter.com/NobelPrize

Лауреатом Нобелевской премии мира 2019 года стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.

«За его выдающиеся усилия по мирному урегулированию в регионе», — передает «РИА Новости» слова представителя норвежского комитета.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2019 году составляет девять миллионов шведских крон (около 900 тысяч долларов).

Ранее стали известны имена лауреатов Нобелевских премий по литературе, химии, физике и медицине.

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