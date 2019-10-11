Стал известен лауреат Нобелевской премии мира

Лауреатом Нобелевской премии мира 2019 года стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.

«За его выдающиеся усилия по мирному урегулированию в регионе», — передает «РИА Новости» слова представителя норвежского комитета.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2019 году составляет девять миллионов шведских крон (около 900 тысяч долларов).

Ранее стали известны имена лауреатов Нобелевских премий по литературе, химии, физике и медицине.