Стал известен лауреат Нобелевской премии мира
Лауреатом Нобелевской премии мира 2019 года стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.
«За его выдающиеся усилия по мирному урегулированию в регионе», — передает «РИА Новости» слова представителя норвежского комитета.
Сумма каждой из Нобелевских премий в 2019 году составляет девять миллионов шведских крон (около 900 тысяч долларов).
Ранее стали известны имена лауреатов Нобелевских премий по литературе, химии, физике и медицине.ОбществоВласть
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