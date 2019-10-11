Скончался космонавт Алексей Леонов — первый человек, который вышел в открытый космос

На 86-м году жизни скончался советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов. Об этом сообщает RT.



В марте 1965 года Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. В июле 1975 года Леонов совершил второй полет, во время которого участвовал в стыковке российского корабля «Союз» и американского корабля «Аполлон».

Алексей Леонов будет похоронен 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах, сообщает «РИА Новости».