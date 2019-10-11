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Скончался космонавт Алексей Леонов — первый человек, который вышел в открытый космос

14:18, 11.10.2019
Скончался космонавт Алексей Леонов — первый человек, который вышел в открытый космос
Фото: kremlin.ru

На 86-м году жизни скончался советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов. Об этом сообщает RT.

В марте 1965 года Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. В июле 1975 года Леонов совершил второй полет, во время которого участвовал в стыковке российского корабля «Союз» и американского корабля «Аполлон».

Алексей Леонов будет похоронен 15 октября на мемориальном кладбище в Мытищах, сообщает «РИА Новости».

Происшествия
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