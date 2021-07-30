Лукашенко пообещал провести референдум по новой конституции Белоруссии не позднее февраля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал провести референдум по новой Конституции страны не позднее февраля следующего года. Перед этим ее вынесут для ознакомления на всенародное обсуждение.

Лукашенко уже представили новый проект основного закона Белоруссии, но он отправил «это писание» на доработку в Конституционную комиссию. «Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие», — заявил глава государства.

Белорусский лидер пообещал лично «пройтись» по каждому разделу и по каждой статье новой версии Конституции совместно с разработчиками ее проекта. Об этом пишет издание «БелТА».

«Предлагаемые в Основной закон изменения — это концепт будущего Беларуси. Будущего, которое обсуждалось на диалоговых площадках, в общественных объединениях, трудовых и учебных коллективах», — обратил внимание Лукашенко.

Напомним, в ноябре 2020 года Лукашенко заявил, что при новой конституции не будет занимать должность президента Белоруссии. Он также заявлял, что отстранить его от власти может только белорусский народ, руководствуясь основным законом страны.



Татьяна Демина