Уроки «черного вторника»: повторится ли в России резкий обвал рубля?

Четверть века назад рубль за день подешевел на 40%. Как это происходило и может ли кризис случиться вновь?

Фото: REUTERS

25 лет назад, 11 октября 1994 года, произошел резкий обвал рубля. За считаные часы курс доллара вырос с 2 833 рублей до 3 926. Этот день вошел в историю как дата крупнейшего падения отечественной валюты — его окрестили «черным вторником». Эксперты «Реального времени» уверены, что экономический кризис произошел из-за неумелых действий руководства России, и не исключают, что подобные явления могут произойти и в будущем.

«Вина в этом кризисе лежит на Центробанке»

11 октября 1994 года на Фондовой бирже ММВБ курс доллара вырос почти на 40% (с 2 833 рублей до 3 926). Однако через пару дней рубль практически вернулся к своему значению. 14 октября американский «бакс» стоил 2 994 рубля.

В этот год в России продолжался экономический спад, объемы ВВП сокращались, инфляция прогрессировала. Налоги собирались слабо, деньги утекали за границу, а поступления от экспорта были невысокими — все это не вызывало доверия инвесторов к стране и тем более не внушало оптимизма населению. Люди доверяли не российской валюте, а более стабильному американскому доллару.

Члены комиссии, расследовавшей обстоятельства «черного вторника», причиной обвала российской валюты назвали «раскоординированность, несвоевременность и некомпетентность решений» федеральной власти.

— 1990-е годы — был тяжелый период, реформаторы-демократы новой России, проводившие реформы, не имели практических навыков работы в условиях рыночной экономики, — считает научный сотрудник Международной лаборатории исследований мирового порядка и нового регионализма НИУ ВШЭ Георгий Кутырев. — В теории у них все выходило хорошо, но не на практике.

По словам эксперта, гражданское общество еще не было окончательно сформировано. Действия властей практически не контролировались обществом.

В свою очередь, экономист, бывший министр экономики России Андрей Нечаев, ушедший с поста за полтора года до описываемых событий, причину произошедшего видит в макроэкономической плоскости. Кроме того, он назвал «Реальному времени» конкретных виновников обвала рубля.

— Главная вина в этом кризисе лежит на Центробанке и тогдашнем его главе Викторе Геращенко, — уверен экс-министр. — Он исповедовал такую идею: нужно обязательно поддерживать деньгами предприятия, в том числе убыточные. Произошел скачкообразный рост денежный массы. Конечно, ходили разные слухи. Говорят, что человек, который занимался валютными торгами, не нашел Геращенко, а Геращенко не нашел его. В результате интервенции были проведены в недостаточном объеме.

После соответствующих распоряжений президента Бориса Ельцина своих кресел лишились глава ЦБ Виктор Геращенко и и.о. министра финансов Сергей Дубинин. Подал в отставку вице-премьер Александр Шохин.

Главная вина в этом кризисе лежит на Центробанке и тогдашнем его главе Викторе Геращенко, уверен экс-министр. Фото: cbr.ru

«Накат» на банки

Совет безопасности РФ в своем докладе обвинил в кризисе не только чиновников, принимавших решения, но и банкиров, участвовавших в спекулятивных играх. Критике подверглись как банки, продававшие валюту (способствовавших падению курса), так и банки, покупавшие ее (заработавшие на обвале курса).

— Эти упреки выглядели странно, — отмечает Нечаев. — Банки и должны были спекулировать в подобных условиях. У каждого банка в уставе прописано, что цель его деятельности — получение прибыли для акционеров. Если государство ему представляет такую возможность, отчего же ею не воспользоваться?

В Ассоциации российских банков в те дни заявили, что против них развязана кампания по дискредитации.

Невыученные уроки «черных вторников»

Надо отметить, за два года до этого кризиса, 22 сентября 1992 года, произошел аналогичный «черный вторник». Курс доллара по поднялся на 14,73% — с 205,5 до 241 рубля. «Деревянный» на фоне мировых валют продолжал дешеветь в 1993 и 1994 годах. Однако в 1994 году уроков первого удара власти как будто не извлекли.

— Была излишняя самонадеянность, уверенность в собственных силах людей в правительстве, — говорит Кутырев. — Многие реформаторы, включая Егора Гайдара, наверное, руководствовались благими идеями. Егор Тимурович был больше ученым, но не практиком. Однако процессы вышли из-под его контроля. У людей во власти было недостаточно компетентности, чтоб полностью разобраться в ситуации и своевременно принять правильные решения.

Собеседник «Реального времени» добавил, что действия тех российских младореформаторов отразились в целом на восприятии либерализма населением страны как негативного явления.

Более того, «черные вторники» случились не только в 1992 и 1994 годах, но и в 2014 году.

— Это кризис, который накапливается, — рассуждает Андрей Нечаев. — С одной стороны, в силу внешнеэкономических факторов происходит недостаточный приток валюты в страну. С другой стороны, правительство живет не по средствам, а Центральный банк печатает деньги и раздает их направо-налево.

«Можем снова получить подобную ситуацию»

Эксперты не исключают, что подобный кризис может повториться.

— Если проводить безответственную финансово-бюджетную политику, то, конечно, можем снова получить подобную ситуацию, которую мы последний раз наблюдали в 2014 году, кстати, тоже во вторник, — подчеркивает Нечаев.

А Кутырев даже находит сходства современной России с Советским Союзом.

— Во-первых, когда мы проводим мегастройки века (например, Керченский мост), ВВП начинает расти. Перестаем строить — рост ВВП останавливается. Во-вторых, не дают дышать малому и среднему бизнесу, вся экономика стоит на государственных рельсах, поэтому она стагнирует. В-третьих, мы находимся теперь в состоянии Холодной войны 2.0 (версия «лайт») и в условиях этой изоляции пытаемся обратить свое внимание на Восток, поэтому хотим дружить с Китаем. В-четвертых, мы «продаем угрозы»: говорим, что нас окружают враги, усиливаем вложения в ВПК, но совершенно забываем о наукотехнологических отраслях, медицине, что сильно влияет на производительность труда и рост ВВП. Мы видим ползучую инфляцию, как растут потребительские цены, уменьшается уровень заработной платы, миллионы людей находятся за чертой бедности. Структура, построенная с центром в Москве, где оседают основные ресурсы, которые порой нецелесообразно используются (перекладывание плитки, реновация, стройка Большого кольца), — резюмирует ученый Высшей школы экономики.