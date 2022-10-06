«Ак Барс» уступил «Автомобилисту» в матче КХЛ

Фото: ХК "Ак Барс"

Казанский ХК «Ак Барс» дома уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги, счет игры — 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1).

Счет открыл в середине второго периода форвард екатеринбуржцев Данил Романцев. Хозяева отыгрались за пять с половиной минут до финальной сирены — гол забил Илья Сафонов в большинстве. Встреча перешла в овертайм, где Романцев оформил дубль.



Во вторник ХК «Ак Барс» дома проиграл «Автомобилисту», матч в Казани завершился в пользу гостей в овертайме со счетом 5:4 (1:1, 0:1, 3:2, 1:0).

1 октября «Ак Барс» обыграл «Амур». Матч в столице Татарстана закончился со счетом 3:2 в пользу казанского хоккейного клуба.

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Маргарита Головатенко