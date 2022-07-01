«Ак Барс» подписал контракт с Олегом Знарком на 1 год
Хоккейный клуб «Ак Барс» подписал контракт с Олегом Знарком. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт со специалистом подписан на 1 год. Олег Валерьевич стал 20-м главным тренером в истории клуба.
Помощниками Олега Знарка станут Юрий Бабенко и Александр Бойков. Александр Агопеев продолжит тренировать вратарей, Денис Коротышев назначен тренером по физподготовке. Соглашения со специалистами рассчитаны также на 1 год.
В апреле казанский «Ак Барс» в своих социальных медиа показал видеоролик, в котором Олег Знарок знакомится с командой и клубной инфраструктурой. СМИ сообщали, что он прибыл в Казань для подписания контракта на год.
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