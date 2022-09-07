Глава Черемшанского района Татарстана Фердинат Давлетшин покидает свой пост

Глава Черемшанского района Татарстана Фердинат Давлетшин покидает свой пост. На этой должности он находился с сентября 2015 года.

Давлетшину 62 года. Он родился в селе Базарные Матаки Алькеевского района ТАССР. В 1981 году окончил Казанский финансово-экономический институт.

С 1983 по 1988 год — второй, первый секретарь Алькеевского райкома ВЛКСМ.

С 1988 по 1997 год — директор совхоза «Хлебодаровский» Алькеевского района.

С 1997 по 1999 год — начальник управления сельского хозяйства Нурлатского района.

С 1999 года — глава администрации Алькеевского района.

С 2000 по 2004 год — депутат Государственного совета Татарстана второго созыва.

С 2006 по 2014 год — глава муниципального образования «Алькеевский муниципальный район».

С 2014 года — заместитель руководителя исполкома — и.о. главы Черемшанского района.

Стоит отметить, что он имеет звание заслуженного работника сельского хозяйства республики, а также награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2020 год).

Фото: cheremshan.tatarstan.ru

Также сегодня ушел в отставку по собственному желанию глава Рыбно-Слободского района Татарстана Ильдар Тазутдинов. Такое решение вызвано тем, что он переходит на работу в дирекцию ОЭЗ «Алабуга». Указом президента Татарстана Ильдар Тазутдинов награжден медалью «За доблестный труд».

Тазутдинов возглавлял Рыбно-Слободский район с 2018 года. До этого он был заместителем руководителя «Алабуги». Сейчас исполнение обязанностей руководителя районного исполкома возложено на экс-гендиректора чистопольского ООО «Квест» Радика Ислямова.



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Максим Кокунин