В Татарстане объем налоговых и неналоговых доходов на 2023 год прогнозируется в размере 342,5 млрд рублей

В Татарстане общий объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 2023 год прогнозируется в объеме 342,5 млрд рублей, на 2024 год — 366,3 млрд рублей, на 2025 год — 390,9 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов республики Радик Гайзатуллин.

Налог на прибыль в 2023 году составит 103,1 млрд рублей. Поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Татарстана в 2023 году прогнозируется в сумме 116,8 млрд рублей.

Прогноз поступления акцизов в консолидированный бюджет составил 37,9 млрд рублей. Поступления налога в 2023 году могут составить 31,2 млрд рублей. Поступления земельного налога ожидаются в размере 8,3 млрд рублей, транспортного налога — в размере 6,6 млрд рублей.

Поступление по налогам на совокупный доход может составить 23,5 млрд рублей. Налог на имущество физических лиц, полностью зачисляемый в бюджеты муниципальных образований, в 2023 году оценивается в сумме 2,6 млрд рублей. Неналоговые доходы консолидированного бюджета прогнозируются в объеме 11,2 млрд рублей.

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Татьяна Леухина