Главное о коронавирусе на 10 сентября: смертность в России снизилась на 95%, COVID-19 может перейти на животных

В Заинском районе Татарстана развернули инфекционный госпиталь

За последние сутки в Татарстане выявлено 755 случаев заражения коронавирусом. На 20 сентября общее количество инфицированных в республике достигло 162 882. Выздоровели за весь период 152 514 человек, за минувшие сутки — 338. Всего скончались 2 003 татарстанца, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 80 человек.

В Нижнекамске продолжается вакцинация детей от коронавируса. На сегодняшний день прививку от COVID-19 получили 214 подростков.



Фото: Минздрав РТ

С начала пандемии в Татарстане провели 7 248 523 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса. Охват тестированием в Татарстане за последние семь дней на 100 тысяч населения составляет 226,85 исследования. Все республиканские лаборатории полностью обеспечены диагностическими тестами, заверили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

На базе инфекционного отделения Заинской ЦРБ развернули временный инфекционный госпиталь. Мощность временного госпиталя — 10 коек. Инфекционное отделение расположено в отдельно стоящем здании, там есть палаты боксированного и полубоксированного типов.

Завершены доклинические исследования комбинированной вакцины от гриппа и COVID-19

За последние сутки в России выявили 53 486 новых случаев коронавируса, выздоровели 46 023 человека. Таким образом, число случаев за все время выросло до 20 013 781, а выздоровевших — до 19 023 718. Госпитализировали за сутки 3 977 человека.



Умерли 97 россиян за сутки. За весь период в России от коронавируса скончались 385 262 человек.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что коронавирус может до конца года перекинуться на животных: «Массивный, быстрый засев [планеты] «омикроном» при снижении количества погибших происходит как раз в интересах вируса, в поисках нового «хозяина». Предполагаю, что мы увидим до Нового года, кто будет новым «хозяином», среди кого этот вирус поселится и будет существовать в качестве новой природно-очаговой инфекции».

Коронавирус стал основной причиной смерти в 1 961 случае в России за июль. Это на 95,1% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. В 358 случаях коронавирус предполагается как основная причина смерти, но необходимы дополнительные медицинские исследования. Этот показатель меньше прошлогоднего на 92,9%.

Фото: Максим Платонов

Министерство здравоохранения Пермского края вновь приступило к перепрофилированию больниц Перми под стационары для лечения больных с коронавирусом. Год назад в это время в Прикамье было развернуто порядка 4 тыс. коек для лечения больных с COVID-19, сейчас — 714 коек.

Институт стволовых клеток человека (ИСКЧ) завершил доклинические исследования безопасности и эффективности комбинированной вакцины для профилактики гриппа и коронавируса, разрабатываемой совместно с госкорпорацией «Ростех».

В Канаде одобрили еще одну вакцину для детей

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 607 982 143 раза, 6 512 856 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (95 224 801). На второй строчке — Индия (44 490 283), на третьей — Франция (34 898 909), на четвертой — Бразилия (34 516 739), на пятой — Германия (32 452 250).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 050 290). За ними следуют Бразилия (684 813), Индия (528 139), Россия (377 368, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (329 652).



За время пандемии было сделано 12 190 363 114 инъекций вакцин против коронавируса.

Число случаев заражения коронавирусом в Японии, где наблюдается седьмая волна, превысило 20 млн. Показатель с июля увеличился в два раза.

Министерство здравоохранения Канады одобрило использование вакцины от коронавируса Pfizer для детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет. В июле, напомним, был одобрен препарат Moderna для детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет.

Дарья Пинегина