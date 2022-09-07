В Казани открыли новый военный госпиталь Минобороны

Фото: Максим Платонов

Сегодня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов открыли Казанский военный госпиталь. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

В Казани за 365 дней завершено строительство комплекса зданий Казанского военного госпиталя на 150 мест (12,5 тыс. м²). В стройке было задействовано 1060 человек и 53 единицы техники. Специалисты публично-правовой «Военно-строительной компании» (ВСК) сдают объект под ключ: с медицинским оборудованием и мебелью.

Госпиталь расположен на ул. Рауиса Гареева, рядом с детскими республиканской и клинической больницами. Таким образом, в южной части Казани по Оренбургскому тракту создается медицинский кластер. Новый медцентр представляет собой ансамбль из трех сочлененных четырехэтажных зданий. В диагностическом корпусе с палатным блоком на 120 коек разместятся дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория с микробиологической группой, а также отделения: приемное, стоматологическое, лучевой диагностики, диагностическое, физиотерапевтическое.

В лечебном корпусе расположатся операционное, хирургическое, терапевтическое, неврологическое и кожно-венерологическое отделения, а также поликлиника на 250 посещений в смену. Здесь пациенты будут получать амбулаторное лечение, а в случае необходимости медики направят их в стационар.



Фото: Максим Платонов

В административно-бытовом корпусе — медчасть, пищеблок, отдел снабжения, аптека, клуб с библиотекой, конференц-зал на 200 мест. В отдельно стоящем инфекционном корпусе на 30 мест — приемное отделение, специализированные кабинеты с отдельным выходом и внутренним шлюзом, дезинфекционный блок, бытовые помещения. К зданию примыкают отдельные подъездные пути.

Будущий госпиталь возвели с учетом возможности оказания экстренной специализированной медицинской помощи пострадавшим и больным в случае аварий, катастроф и локальных военных конфликтов. Здесь смогут принимать раненых, которых на территорию доставят авиационным транспортом. Учреждение интегрировано в систему ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Службы медицины катастроф. На территории высадили деревья, кустарники, разбили цветочные клумбы, проложили пешеходные дорожки и транспортные связи.



На церемонии открытия начальник военного штаба ВС РФ отметил, что укрепление здоровья военнослужащих является приоритетной задачей.

— Только за 9 месяцев прошлого года силами строителей Минобороны в 27 субъектах России возвели 30 многофункциональный лечебных центров и инфекционных отделений общей емкостью 3 тысячи мест, — сказал он.



Фото: Максим Платонов

— Мы и дальше будем работать над тем, чтобы совершенствовать лечебно-диагностическую базу, строить госпитали и укреплять здоровье личного состава вооруженных сил, — подчеркнул Герасимов.

Фото: Максим Платонов

— Надо сказать, что в ходе строительства были применены современные технологии, а сам госпиталь оснащен передовым лечебно-диагностическим оборудованием, что позволит получать квалифицированную медицинскую помощь военнослужащим Казанского военного гарнизона и членам их семей, военным пенсионерам и всем жителям Татарстана, — заключил начальник военного штаба.

Фото: Максим Платонов

Памятный камень в основание будущего военно-медицинского учреждения Министр обороны Сергей Шойгу вместе с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым заложил 27 августа 2021 года, сегодня госпиталь готов принимать пациентов.

Напомним, в середине августа сообщалось, что в Казани завершено строительство комплекса зданий Казанского военного госпиталя Минобороны РФ, предназначенного в первую очередь для лечения и реабилитации военнослужащих, в том числе участвующих в специальной военной операции на Украине.

Новый военно-медицинский центр площадью 1,3 га отстроен в непосредственной близости к ДРКБ, тем самым замкнул собой большой «квартал здравоохранения» по Оренбургскому тракту на юге Казани. Не заметить военно-больничный комплекс мощностью 150 коек (кстати, это стандартная емкость для этих учреждений) невозможно.



Ансамбль из трех сочлененных зданий в серо-белой обшивке выделяется военным геральдическим знаком Минобороны РФ. Изображение двуглавого орла с распростертыми крыльями и красным щитом на груди возвышается на фасаде центрального здания госпиталя. Рядом с ним крупными буквами вынесли и само название — «Военный госпиталь Минобороны Российской Федерации». Подробнее — в материале «Реального времени».

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Луиза Игнатьева