Цитаты недели: Карл III — о глубочайшей скорби, Вучич — о зиме, Кадыров — о «долгожительстве»

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Уходящая неделя стала потрясением для Великобритании и всего мира — на 97-м году жизни «мирно скончалась» королева Елизавета II. Теперь страна, по выражению нового премьер-министра Лиз Трасс, «вступает в новую эру». В России главным событием стали VII Восточный экономический форум и выступление на его пленарном заседании президента Владимира Путина, который успел прокомментировать почти все актуальные темы внутренней и внешнеполитической жизни государства. Об этом и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».



О смерти Елизаветы II

Смерть моей любимой матери, ее величества королевы — это момент глубочайшей скорби для меня и всех членов моей семьи. Мы глубоко скорбим из-за кончины дорогого суверена и излюбленной матери. Убежден, что утрата затронет каждого человека в нашей стране, во всех царствах и содружествах по всему миру, а также бесчисленное множество людей во всем мире.

8 сентября скончалась «Ее Величество Елизавета II, Божией милостью Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных своих царств и территорий Королева, Глава Содружества, защитница веры». Ей было 96 лет. В историю она вошла как рекордсмен по длительности правления. Преемником Елизаветы II на престоле стал ее старший сын Чарльз, который взял имя Карл III. Новый монарх — самый пожилой наследник в истории Великобритании: ему 73 года. Смерть своей матери он назвал «моментом глубочайшей скорби», добавив, что во время траура королевскую семью утешит и поддержит «уверенность в уважении и глубокой привязанности, всегда обращенным к королеве».



О многополярном мире

Представление о многополярности и о мире таково, что мир должен быть гораздо более справедливым, мир не должен быть основан на диктате одной страны, которая возомнила себя представителем Господа Бога на земле, а может быть, даже выше, и основывает всю свою политику на своей якобы исключительности. Нужно уважать интересы других стран, относиться как к равным, вне зависимости от величины территории, объемов ВВП либо наличия современного оружия в армии той или другой страны.

О вывозе зерна с Украины, причинах специальной военной операции, санкционной лихорадке Запада, переменах, новом устройстве мира и многом другом, что волнует всех и каждого говорил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Глава государства уделил особое внимание теме краха однополярного мира и начале эпохи многополярного. Российский лидер указал, что «основываться нужно на принципах международного права, а не на каких-то правилах, которые сам кто-то под себя придумывает».



О творчестве Роберта Миннуллина

Отрадно, что у нас республике много выдающихся, любимых народом писателей и поэтов. Роберт Миннуллин обладал особым талантом, его стихи исключительно добрые, идущие от сердца <...> Роберт оставил глубокий след в нашей жизни. Это был человек, любящий людей. Он был большим поэтом и для взрослых, и для детей, для него не было никаких границ в творчестве. Он был очень близок к народу и своим читателям. Многие годы был депутатом и снискал всеобщее уважение, которого, безусловно, был достоин.

Татарскому поэту Роберту Миннуллину, ушедшему из жизни в марте 2020 года, установили мемориальную доску на фасаде дома в Казани на ул. Толстого, 16а, где он прожил два десятилетия. На торжественной церемонии был первый президент Татарстана, Государственный советник республики Минтимер Шаймиев. Он прочитал собственные стихи, посвященные Роберту Миннуллину, и напомнил, что поэт, не знающих границ в творчестве, за свою жизнь удостоился почти всех литературных премий Татарстана.



О подготовке к холодной зиме

Эта зима для всех нас будет очень холодной, а следующая зима будет полярной для всей Европы. Никто не хочет искать решения, все ожидают поражения противника, а не компромисса. Если вы действительно думаете, что сможете легко победить Россию военным путем, то нам остается только хорошо готовиться и к холодной, и к полярной зиме.

Европа, которая после начала спецоперации на Украине объявила о намерении стать независимой от российского газа, готовится к холодной зиме. В Венгрии, например, ограничили уровень температуры в госучреждениях — не выше 18 градусов. В сложившейся обстановке, пожалуй, лишь Сербия здраво смотрит на происходящее. Ее президент Александр Вучич прогнозирует: если европейские страны не пойдут на компромисс с Россией, им придется изрядно померзнуть.



О цели побить рекорд

В тот день наткнулся на публикацию, в которой говорилось, что я занимаю свою должность 15 лет и являюсь «долгожителем» среди глав регионов. Я подумал, что это много, и решил узнать ваше мнение. Позже выяснил, что не такой я и «долгожитель» — прежний рекорд, как выясняется, составляет 27 лет. Поэтому скажу больше: теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может, я обойду этот показатель. На самом деле просто так уйти я, конечно, не имею права. Народ доверил мне руководство регионом. И оправдать это доверие — моя святая обязанность.

В конце прошлой недели глава Чечни Рамзан Кадыров «заметил, что засиделся» на своем посту и намекнул на уход в «бессрочный и длинный отпуск». Однако уже спустя два дня он поспешил «разрядить атмосферу и положить конец всем разговорам». Выяснив, что 15 лет на посту руководителя региона — не такой уж и большой срок, Кадыров решил «не сдаваться» и установить новый рекорд. Для этого просидеть в своем кресле ему придется почти столько же, сколько он уже исполняет свою «святую обязанность». Разговоры о бессрочном отпуске он решил оставить на будущее, уточнив, что уйти на отдых он сможет только по воле народа и президента России Владимира Путина.



О Лиз Трасс

Новая премьерша: а) некомпетентная и посредственная термоядерная русофобка, не имеющая элементарных представлений о политике, истории, географии, но желающая победить Россию во всем; б) косит под Маргарет Тэтчер, не обладая ее способностями даже на 5 процентов; в) рассчитывает преодолеть энергокризис и продуктовую инфляцию, ставшие следствием ее же бредовых санкционных упражнений. Со всеми рассорится, все провалит и уйдет с позором, как и ее предшественник — лохматый Бориска. Что ж, в Британии, славящейся своими традициями, кажется, появляется еще одна.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, активно ведущий свой telegram-канал, не смог оставить без внимания назначение Лиз Трасс на должность премьер-министра Великобритании. Характеристика, которую он ей дал, оказалась не самой хвалебной — некомпетентность, посредственность, необразованность, отсутствие индивидуальности и настроенность против России. Прогноз по ее работе тоже весьма неутешительный — Медведев считает, что политика нового премьер-министра не будет успешной и все закончится плачевно.

