Цитаты недели: Карл III — о глубочайшей скорби, Вучич — о зиме, Кадыров — о «долгожительстве»
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
Уходящая неделя стала потрясением для Великобритании и всего мира — на 97-м году жизни «мирно скончалась» королева Елизавета II. Теперь страна, по выражению нового премьер-министра Лиз Трасс, «вступает в новую эру». В России главным событием стали VII Восточный экономический форум и выступление на его пленарном заседании президента Владимира Путина, который успел прокомментировать почти все актуальные темы внутренней и внешнеполитической жизни государства. Об этом и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».
О смерти Елизаветы II
8 сентября скончалась «Ее Величество Елизавета II, Божией милостью Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных своих царств и территорий Королева, Глава Содружества, защитница веры». Ей было 96 лет. В историю она вошла как рекордсмен по длительности правления. Преемником Елизаветы II на престоле стал ее старший сын Чарльз, который взял имя Карл III. Новый монарх — самый пожилой наследник в истории Великобритании: ему 73 года. Смерть своей матери он назвал «моментом глубочайшей скорби», добавив, что во время траура королевскую семью утешит и поддержит «уверенность в уважении и глубокой привязанности, всегда обращенным к королеве».
О многополярном мире
О вывозе зерна с Украины, причинах специальной военной операции, санкционной лихорадке Запада, переменах, новом устройстве мира и многом другом, что волнует всех и каждого говорил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Глава государства уделил особое внимание теме краха однополярного мира и начале эпохи многополярного. Российский лидер указал, что «основываться нужно на принципах международного права, а не на каких-то правилах, которые сам кто-то под себя придумывает».
О творчестве Роберта Миннуллина
Татарскому поэту Роберту Миннуллину, ушедшему из жизни в марте 2020 года, установили мемориальную доску на фасаде дома в Казани на ул. Толстого, 16а, где он прожил два десятилетия. На торжественной церемонии был первый президент Татарстана, Государственный советник республики Минтимер Шаймиев. Он прочитал собственные стихи, посвященные Роберту Миннуллину, и напомнил, что поэт, не знающих границ в творчестве, за свою жизнь удостоился почти всех литературных премий Татарстана.
О подготовке к холодной зиме
Европа, которая после начала спецоперации на Украине объявила о намерении стать независимой от российского газа, готовится к холодной зиме. В Венгрии, например, ограничили уровень температуры в госучреждениях — не выше 18 градусов. В сложившейся обстановке, пожалуй, лишь Сербия здраво смотрит на происходящее. Ее президент Александр Вучич прогнозирует: если европейские страны не пойдут на компромисс с Россией, им придется изрядно померзнуть.
О цели побить рекорд
В конце прошлой недели глава Чечни Рамзан Кадыров «заметил, что засиделся» на своем посту и намекнул на уход в «бессрочный и длинный отпуск». Однако уже спустя два дня он поспешил «разрядить атмосферу и положить конец всем разговорам». Выяснив, что 15 лет на посту руководителя региона — не такой уж и большой срок, Кадыров решил «не сдаваться» и установить новый рекорд. Для этого просидеть в своем кресле ему придется почти столько же, сколько он уже исполняет свою «святую обязанность». Разговоры о бессрочном отпуске он решил оставить на будущее, уточнив, что уйти на отдых он сможет только по воле народа и президента России Владимира Путина.
О Лиз Трасс
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, активно ведущий свой telegram-канал, не смог оставить без внимания назначение Лиз Трасс на должность премьер-министра Великобритании. Характеристика, которую он ей дал, оказалась не самой хвалебной — некомпетентность, посредственность, необразованность, отсутствие индивидуальности и настроенность против России. Прогноз по ее работе тоже весьма неутешительный — Медведев считает, что политика нового премьер-министра не будет успешной и все закончится плачевно.
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