В Казани установили памятную доску поэту Роберту Миннуллину

Фото: Максим Платонов

В Казани установили мемориальную доску поэту и государственному деятелю Роберту Миннуллину, она появилась на фасаде дома №16а на улице Толстого.



— В этом доме в 2000—2020 годах жил народный поэт Республики Татарстан, государственный и общественный деятель, лауреат Государственной премии РТ им. Г. Тукая, Роберт Мугаллимович Миннуллин, — гласит надпись таблички на русском и татарском языках.

Автор мемориальной доски — молодой скульптор, член Союза художников России Тимофей Тюрин. Ее установили по предложению семьи поэта и Союза писателей республики.

Фото: Максим Платонов

В открытии принял участие Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев. Он прочитал участникам посвященное поэту стихотворение собственного сочинения.

Фото: Максим Платонов

Фотографии с церемонии открытия — в репортаже «Реального времени».

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Маргарита Головатенко