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Ушел из жизни народный поэт Татарстана Роберт Миннуллин

08:27, 27.03.2020 4
Ушел из жизни народный поэт Татарстана Роберт Миннуллин

Сегодня стало известно о кончине народного поэта Татарстана Роберта Миннуллина. Он ушел из жизни на 72-м году жизни.

Дата и место прощания пока неизвестны.

Роберт Миннуллин — лауреат Государственной премии РТ имени Тукая, республиканских премий имени Джалиля и Алиша, международной литературной премии имени Андерсена, премии Республики Башкортостан имени Карима. Автор более 40 книг на татарском, русском и башкирском языках. Заслуженный деятель искусств Татарстана, заслуженный работник культуры Башкортостана. Награжден Почетной грамотой РТ.

Общество Татарстан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 08:37
    Потрясен. Скорблю.
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  • Анонимно 08:40
    соболезнуем...
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  • Анонимно 08:41
    Что за год! Сил уже нет ходить на прощания, родные души уходят. Прощай, дорогой друг...
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  • Анонимно 08:48
    Я устал ходить на похороны близких людей! Невозможно, но нужно... Соболезнования близким! Урыны ожмахта булсын!
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