Ушел из жизни народный поэт Татарстана Роберт Миннуллин

Сегодня стало известно о кончине народного поэта Татарстана Роберта Миннуллина. Он ушел из жизни на 72-м году жизни.

Дата и место прощания пока неизвестны.

Роберт Миннуллин — лауреат Государственной премии РТ имени Тукая, республиканских премий имени Джалиля и Алиша, международной литературной премии имени Андерсена, премии Республики Башкортостан имени Карима. Автор более 40 книг на татарском, русском и башкирском языках. Заслуженный деятель искусств Татарстана, заслуженный работник культуры Башкортостана. Награжден Почетной грамотой РТ.

