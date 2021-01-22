Зайдуллин Ркаил Рафаилович
Общая информация
Родился 23 января 1962 года в дер. Чичканы, Республика Чувашия.
Образование
1985 г. — окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова- Ленина.
Трудовая деятельность
1984-1985 гг. — учитель начальной военной подготовки в селе Старый Татарский Адам Аксубаевского района ТАССР.
1985-1987 гг. — корреспондент газеты «Яшь ленинчы».
1987-1989 гг. — корреспондент газеты «Татарстан яшьләре».
1989-2009 гг. — главный редактор журнала «Идел».
С 2009 г. — литературный консультант Союза Писателей Республики Татарстан.
Марта-июль 2017 гг. — главный редактор журнала «Гаилә һәм мәктәп».
С 2017 г. — заведующий литературной частью Нижнекамский государственный татарский драматический театр имени Т.А. Миннуллина.
С сентября 2019 г. — депутат Государственного совета РТ шестого созыва.
Награды и звания
Заслуженный деятель искусств РТ (2009 г.).
Член Союза писателей Республики Татарстан. лауреат премии М. Джалиля (1990), государственной премии Г. Тукая (2010 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423570, ул. Кайманова, д. 9.
- Телефон: (8555) 41–27–85
- Email: Rkail.Zaydulla@gmail.com
Дата последнего обновления: 22.01.2021