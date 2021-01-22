Зайдуллин Ркаил Рафаилович

Общая информация

Родился 23 января 1962 года в дер. Чичканы, Республика Чувашия.

Образование

1985 г. — окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова- Ленина.

Трудовая деятельность

1984-1985 гг. — учитель начальной военной подготовки в селе Старый Татарский Адам Аксубаевского района ТАССР.

1985-1987 гг. — корреспондент газеты «Яшь ленинчы».

1987-1989 гг. — корреспондент газеты «Татарстан яшьләре».

1989-2009 гг. — главный редактор журнала «Идел».

С 2009 г. — литературный консультант Союза Писателей Республики Татарстан.

Марта-июль 2017 гг. — главный редактор журнала «Гаилә һәм мәктәп».

С 2017 г. — заведующий литературной частью Нижнекамский государственный татарский драматический театр имени Т.А. Миннуллина.

С сентября 2019 г. — депутат Государственного совета РТ шестого созыва.

Награды и звания

Заслуженный деятель искусств РТ (2009 г.).

Член Союза писателей Республики Татарстан. лауреат премии М. Джалиля (1990), государственной премии Г. Тукая (2010 г.).

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