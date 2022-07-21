День в истории: обретение иконы Богоматери, олимпийский чемпион из Бугульмы и последняя книга о Гарри Поттере

Чем примечательна дата 21 июля?

Фото: олимпийский чемпион Николай Колесников / protatarstan.ru

21 июля православный мир празднует явление иконы Божией Матери в Казани в 1579 году. В честь этого события сегодня проходят торжественные богослужения в восстановленном храме столицы Татарстана и крестный ход. 21 июля появился первый цензурный устав, первый содовый российский завод, Герострат устроил поджог, началась разработка операции «Барбаросса», вышла последняя книга о Гарри Поттере. На свет в этот день появились поэт Давид Бурлюк, писатель и исламовед Ренат Беккин, полководец Александр Македонский, актриса Нонна Гришаева. Умерли писатель Эллестон Тревор, поэт и фольклорист Роберт Бернс, танцовщица Рут Сен-Дени. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Обретение чудодейственной иконы и золото бугульминского штангиста на Олимпиаде-76

21 июля 1579 года после пожара во дворе воина царского Даниила Онучина в Казани десятилетняя девочка Матрона вместе с матерью откопала из земли икону, написанную на кипарисной доске, с изображением Богородицы и Иисуса Христа, обращенных лицом к людям. Согласно преданиям, место обретения иконы Матроне указала сама Богородица, трижды явившись ей во сне. Найденный девочкой святой образ перенесли в Благовещенский собор — первый православный храм Казани, воздвигнутый Иваном Грозным. А на месте обретения иконы русский царь приказал построить женский Богородицкий монастырь. Первой его насельницей стала Матрона. В этой обители икона хранилась более 300 лет, до 1904 года, когда икона была похищена из храма. Дальнейшая судьба святыни и ее местонахождение до сих пор неизвестны.

Фото: Максим Платонов

В этот же день в 2005 году патриарх Московский и всея Руси Алексий II передал Крестовоздвиженскому храму прибывший накануне из Рима в Россию «ватиканский» список Казанской иконы Божией Матери. А 21 июля 2016 года патриарх Кирилл заложил памятный камень в основание собора Казанской иконы Божией Матери, что положило начало его восстановлению. Спустя 5 лет, в день обретения чудодейственной иконы, в воссозданном храме прошло первое торжественное богослужение.

21 июля 1882 года родился Давид Бурлюк, русский поэт и художник, «отец русского футуризма». Основы живописи до 1902 года он постигал в Казанском художественном училище. На решение учиться именно в ней повлияла близость к Симбирску, где в то время жила семья Бурлюков. Без активного участия Давида Бурлюка не обходилось ни одно событие в школе — например, выставка ученических работ, где его эскиз получил денежную премию и был куплен руководством архитектурного отделения училища. Для ученического спектакля по Чехову «Дядя Ваня» Бурлюк написал декорации. Альбом с портретами почти всех его участников сохранился в одном из частных архивов в Казани, где хранятся и две работы Бурлюка — акварель с изображением зимнего пейзажа с дарственной надписью художника и небольшой холст «Головка девочки». Затем в 1913 году вместе с Владимиром Маяковским художник выступал в Казани в рамках знаменитого турне футуристов. После революции художник эмигрировал в США, где умер в январе 1967 года, его прах был развеян над водами Атлантики с борта парома.

Фото wikipedia.org

21 июля 1976 года тяжелоатлет из Бугульмы Николай Колесников стал чемпионом XXI летней Олимпиады, проходившей в канадском Монреале. Соперниками татарстанского атлета в полулегкой весовой категории (60 кг) были много­кратный чемпион мира, рекордсмен в рывке и сумме двоеборья болгарин Георгий Тодоров и японец Кацумаса Хираи. Несмотря на больное плечо, Колесников выступил как бог. «К снаряду шел собранный, сам ладный, стройный, словно юноша, хотя характером это был уже мужчина, боец!» — писали о нем газеты всего мира. В итоге бугульминец набрал 285 кг, установив три олимпийских рекорда. Георгий Тодоров остался на втором месте (280 кг), на третьем — японец Кацумаса Хираи (275 кг). Эта победа была особенной, поскольку в последний раз в этой весовой категории советские штангисты выигрывали 16 лет назад в Риме. По стопам отца пошла и дочь Анастасия, завоевав серебро на Олимпиаде 2000 года в Сиднее, а ее муж Дмитрий стал бронзовым призером этих Игр.

21 июля 1979 года в Ленинграде родился писатель и исламовед Ренат Беккин, который в 2010 году стал основателем кафедры исламоведения и востоковедения в Институте международных отношений КФУ, где работал до 2015 года. Беккин — автор множества книг по исламской экономике и страхованию, изучал жизнь мусульман в советском Петрограде.

Фото: kzn.ru

21 июля 2021 года «Реальное время» писало, что вторая волна приема в школу, которая началась в России 6 июля — в соответствии с новыми правилами записи детей в первые классы, во многих школах Казани так и не стартовала. Как выяснилось, причиной этого стала нехватка мест. Проблемы возникли даже у тех учеников, которых школы обязаны были принять — и приняли по месту регистрации.

Они стали первыми: цензурный устав и пуд кальцинированной соды

21 июля 1804 года в России был принят первый цензурный устав. Его автором стал писатель и министр просвещения Александр Шишков. Документ определял всю издательско-типографскую деятельность в государстве — с момента подачи автором рукописи издателю до выхода из типографии готового тиража. Следить за выполнением устава был призван специальный Цензурный комитет при Министерстве народного просвещения. Цензоры получили право в том месте, которое будет сочтено ими «двойным по смыслу», трактовать в пользу сочинителя. При этом запрещалось писать лишь против Бога, личной чести граждан и критиковать власть.

Фото civilization-history.ru

21 июля 1883 года в городе Березняки Пермского края был запущен в эксплуатацию первый в России содовый завод мощностью 6 тысяч тонн в год и получен первый пуд кальцинированной соды по аммиачному способу. Строительством и пуском завода руководил инженер-химик Александр Самосатский. Через три года завод выпускал по 20 тонн соды в сутки — более миллиона пудов в год.

21 июля 1917 года Александр Керенский стал главой российского правительства. На этом посту он принял ряд мер, направленных на стабилизацию политической ситуации, укрепление государственной власти, но остановить волну глобального кризиса в России ему не удалось. После Октябрьской революции он эмигрировал из страны.

Фото wikipedia.org

Как стать известным на века

В ночь с 20 на 21 июля 356 года до н. э. житель Эфеса Герострат сжег храм Артемиды, который строился 120 лет. В нем не только проводили религиозные церемоний — он был одновременно финансовым и деловым центром Эфеса. Под пытками Герострат признался, что поджег храм, чтобы прославиться. Что стало с ним дальше, точно неизвестно: по одним данным, его казнили, по другим — изгнали. Чтобы имя поджигателя было забыто, правитель Эфеса дал строжайшее указание не упоминать имя преступника ни в каких документах. Но историк Феопомп нарушил запрет — таким образом, Герострат добился своей цели.

21 июля 1940 года на совещании руководящего состава вермахта Адольф Гитлер официально приказал главнокомандующему сухопутными войсками генерал-фельдмаршалу Вальтеру фон Браухичу начать «теоретическую подготовку» к решению «русской проблемы». На следующий день начальник генштаба сухопутных войск Гальдер получил от фюрера задание всесторонне продумать различные варианты, «касающиеся операции против России». С этого началась разработка плана молниеносной войны против СССР, получившего название «Операция «Барбаросса».

21 июля 2007 года в книжных магазинах появилась седьмая и заключительная книга поттерианы — «Гарри Поттер и Дары Смерти». Она побила рекорд предшествующей как наиболее быстро продаваемая книга всех времен. В первый день в Великобритании и США было продано 11 миллионов экземпляров издания.