Жители казанского поселка Старые Горки почти месяц живут без воды — видео

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В казанском поселке Старые Горки почти месяц нет воды. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Без водоснабжения осталось 14 домов. Их жители выкручиваются, как могут: топят снег, везут воду из других районов города. Месяц назад, когда стояли 30-градусные морозы, труба, проходящая по переулку, замерзла. С этого времени вода перестала там проходить.

Более того, жители не знают, каким будет баланс в платежках. Поскольку за февраль счет за воду пришел в полном объеме. Второй день на замерзшем участке работают сотрудники казанского «Водоканала».

В Казани в период с 1 по 24 февраля на сетях водопровода произошло 10 крупных аварий. Все они устранялись в нормативные сроки с последующей уборкой наледи при необходимости. Количество аварий, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, не увеличилось.



Татьяна Леухина