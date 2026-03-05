СМИ: беспилотник рухнул в азербайджанском аэропорту Нахичевань
В социальных сетях распространяются многочисленные видеоролики происшествия, однако подлинность представленных записей пока официально не подтверждена
На территории азербайджанского аэропорта Нахичевань потерпел крушение беспилотный аппарат, сообщают азербайджанские агентства Trend и APA.
В социальных сетях распространяются многочисленные видеоролики происшествия, однако подлинность представленных записей пока официально не подтверждена. По предварительной информации, озвученной изданием Milli.az, речь идет о падении иранского беспилотника.
Официальные представители обеих стран комментариев относительно инцидента пока не давали.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».