СМИ: беспилотник рухнул в азербайджанском аэропорту Нахичевань

11:36, 05.03.2026

В социальных сетях распространяются многочисленные видеоролики происшествия, однако подлинность представленных записей пока официально не подтверждена

На территории азербайджанского аэропорта Нахичевань потерпел крушение беспилотный аппарат, сообщают азербайджанские агентства Trend и APA.

В социальных сетях распространяются многочисленные видеоролики происшествия, однако подлинность представленных записей пока официально не подтверждена. По предварительной информации, озвученной изданием Milli.az, речь идет о падении иранского беспилотника.

Официальные представители обеих стран комментариев относительно инцидента пока не давали.

