В Пермском крае произошел сход грузовых вагонов

Нарушено расписание более 40 грузовых составов, а также трех пассажирских поездов

В Пермском крае на перегоне Ферма — Бахаревка сошли с рельсов восемь вагонов грузового состава, перевозившего зерно. Один из сошедших вагонов столкнулся с локомотивом следовавшего мимо электропоезда. Об этом сообщили в центральном МСУТ СК России.

Инцидент привел к значительным задержкам движения: нарушено расписание более 40 грузовых составов, а также трех пассажирских поездов, следующих по маршрутам Москва — Владивосток, Тюмень — Санкт-Петербург и Чита — Москва. В Казани задержек не наблюдается.

Пострадавших в результате происшествия нет, однако нанесен ущерб вагонам и железнодорожному полотну. В настоящее время специалисты занимаются восстановлением инфраструктуры.

Ранее в Тамбовской области на станции Кочетовка‑2 грузовой поезд сошел с рельсов, после чего вспыхнул пожар.



Наталья Жирнова