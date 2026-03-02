Новости происшествий

В Пермском крае произошел сход грузовых вагонов

08:28, 02.03.2026

Нарушено расписание более 40 грузовых составов, а также трех пассажирских поездов

Фото: предоставлено Центральным МСУТ СК России

В Пермском крае на перегоне Ферма — Бахаревка сошли с рельсов восемь вагонов грузового состава, перевозившего зерно. Один из сошедших вагонов столкнулся с локомотивом следовавшего мимо электропоезда. Об этом сообщили в центральном МСУТ СК России.

Инцидент привел к значительным задержкам движения: нарушено расписание более 40 грузовых составов, а также трех пассажирских поездов, следующих по маршрутам Москва — Владивосток, Тюмень — Санкт-Петербург и Чита — Москва. В Казани задержек не наблюдается.

Пострадавших в результате происшествия нет, однако нанесен ущерб вагонам и железнодорожному полотну. В настоящее время специалисты занимаются восстановлением инфраструктуры.

Ранее в Тамбовской области на станции Кочетовка‑2 грузовой поезд сошел с рельсов, после чего вспыхнул пожар.

Наталья Жирнова

