Росавиация: Бахрейн, Ирак, Катар и Кувейт закрыли воздушное пространство

Информация доведена до российских перевозчиков

Фото: Динар Фатыхов

Бахрейн, Ирак, Катар и Кувейт закрыли воздушное пространство своих стран, сообщили в Росавиации.

— Авиационные власти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта приняли решение закрыть воздушное пространство своих стран для обеспечения безопасности полетов. Также авиационные власти ОАЭ ввели временные ограничения на использование своего воздушного пространства. Информация доведена до российских перевозчиков, — говорится в публикации.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Полеты в Израиль и Иран приостановлены до последующих уведомлений, добавили в агентстве. NОТАМ (извещение для пилотов — прим.ред.) действует до 02:59 2 марта.

Росавиция рекомендовала пилотам выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран при выполнении полетов в страны Персидского залива.

Напомним, сегодня Тель-Авив нанес «превентивный удар» по Ирану, позже о начале военной операции заявил Вашингтон. В ответ Иран заявил об атаке Израиля, а также нанес удары по американским базам в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.



Галия Гарифуллина