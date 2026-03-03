Заболевание есть: как суд Казани вновь освободил экс-главу ТФБ Роберта Мусина по здоровью

На заседании огласили данные дополнительной экспертизы — она подтвердила диагноз, препятствующий отбыванию реального срока

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани обнародовали результаты новой — третьей по счету — экспертизы, назначенной для оценки тяжести заболеваний ВИП-осужденного Роберта Мусина. Мнение экспертов — в букете заболеваний бывшего предправления и бенефициара «Татфондбанка» все-таки имеется то, которое входит в утвержденный правительством РФ список диагнозов, препятствующих исполнению назначенного по приговору наказания. На этом основании суд постановил — ходатайство осужденного об освобождении от реального срока удовлетворить — сообщает с места журналист «Реального времени».

Новое обследование Мусина в Бюро судмедэкспертизы Минздрава Татарстана казанский суд назначил 2 февраля сего года. Когда установил, что две другие экспертизы, рассматриваемые вместе с ходатайством о вольной для банкира, не отражают ситуацию в данный момент, а ни один из медиков не берется давать оценки о текущем состоянии больного.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Февральская экспертиза подтвердила — в букете болезней Мусина есть и двухсторонний артроз обоих коленных суставов, который включен в правительственный Перечень диагнозов, освобождающих от отбытия наказания.

При обсуждении результатов экспертизы прокурор Рафис Гумеров назвал их ничтожными и не основанными на законе. Он заявил — медицинское освидетельствование состояния здоровья кандидатов на вольную вправе выносить лишь комиссия ФСИН, иное является недопустимым. А еще упрекнул самого Роберта Мусина в умышленном ухудшении своего здоровья путем уклонения от рекомендованных лечащим врачом операций.

«Оснований для освобождения не имеется. Вся совокупность обстоятельств свидетельствует о нарушении норм права и попытке ввести суд в заблуждение! — выступил на заседании представитель надзорного ведомства. — Поведение самого осужденного однозначно свидетельствует о намеренном уклонении от лечения и искусственном утяжелении диагноза!»

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Позицию прокуратуры Татарстана поддержал представитель АСВ, представляющий интересы потерпевшего банка ТФБ. Константин Головко поделился мнением, что при назначении новой экспертизы судья незаконно исключил предложенные прокурором вопросы — способен ли Мусин обслуживать себя самостоятельно и может ли он содержаться в местах изоляции от общества.

Головко напомнил на результат комиссионной экспертизы тюремных медиков, которые установили у Мусина те же заболевания и сделали вывод — в постоянном уходе он не нуждается и может содержаться на общих основаниях в исправительном учреждении. «Заведующая филиалом больницы УФСИН подтвердила, что его заболевание лишь формально входит в перечень правительства РФ, который имеет неточности и недостатки. Она пояснила — в исправительных учреждениях находятся осужденные и в более тяжелом состоянии...»

В свою очередь адвокат осужденного Алексей Клюкин отметил, что последняя экспертиза не подменяет собой заключение медиков ФСИН, которые в декабре 2024 года уже пришли к выводу о наличии у его клиента тяжелого заболевания — основания для освобождения. Гражданский врач-эксперт, по мнению защиты, лишь подтвердил выводы более раннего комиссионного заключения, которое и является ключевым доказательствам для рассмотрения ходатайства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Парируя довод об умышленном уклонении от лечения, Клюкин обвинил оппонентов в искажении слов допрошенных по делу свидетелей. Ни о каком уклонении лечащий врач Мусина Владимир Беляков в суде не говорил. Он лишь отмечал, что на момент постановки диагноза у этого пациента имелись серьезные противопоказания к тотальному эндопротезированию. Ввиду чего последняя операция — на левом тазобедренном суставе — состоялась лишь через несколько месяцев.

— В июне 2025-го Мусин покинул СИЗО, и только в октябре [лечащий врач] Беляков пришел к выводу, что операцию можно провести. Это полностью опровергает мнение, что мой подзащитный целенаправленно ухудшал свое здоровье и хотел уклониться от наказания, — сообщил суду адвокат, сопровождающий дело Мусина с 2017 года.

Он напомнил: ранее приобщенные медицинские документы — о направлении Мусина на реабилитацию и ее прекращении в связи с ухудшением по коленному суставу — свидетельствуют совсем о другом отношении его подзащитного с своему здоровью.

Сам Роберт Мусин, который продолжает ходить на костылях, не стал рассказывать о своих болезнях. «Я полностью поддерживаю своего адвоката», — сообщил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, под стражей бывший министр финансов Татарстана, бывший председатель правления «Татфондбанка» и бенефициар этого и еще ряда кредитных учреждений Роберт Мусин оказался 3 марта 2017-го, в день отзыва лицензии ТФБ, а на воле — 11 июня 2025-го, когда Вахитовский суд Казани под председательством судьи Юрия Арсенюка удовлетворил его ходатайство о его освобождении от отбывания реального срока в связи с наличием тяжкого заболевания, подтвержденного результатами экспертизы.

В августе 2025-го судья Верховного суда Татарстана Максим Беляев отменил решение о вольной как незаконное, однако брать под стражу осужденного ввиду его отсутствия на заседании не стал.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Материалы по ходатайству вернулись в райсуд. На первом же заседании прокурор поставил вопрос о необходимости дополнительной экспертизы по болезням осужденного, а представитель потерпевшего по делу — АСВ — ходатайствовал о немедленном заключении Мусина под стражу для исполнения приговора. Суд отложил рассмотрение этих вопросов. Зато допросил медиков ФСИН, которые участвовали в освидетельствовании Мусина и указали — его заболевание входит в установленный постановлением Правительства РФ перечень диагнозов, препятствующих отбыванию наказания, но выразили мнение, что отбывать срок в колонию он может. На прошлом заседании эксперты из УФСИН по РТ объясняли свою позицию несовершенством федерального нормативного акта.

Первую судимость экс-глава «Татфондбанка» получил в 2021 году по шести эпизодам злоупотребления руководящими полномочиями в банке. В апелляции частично удовлетворили и гражданский иск АСВ — на 23 из 50 млрд рублей. В ноябре 2024-го тот же Вахитовский суд признал уже осужденного виновным в еще одном злоупотреблении с причинением тяжких последствий в виде банкротства того же «Татфондбанка», сократив размер ущерба с 26 до 8,7 млрд рублей. На эту же сумму позже ВС Татарстана удовлетворил гражданский иск, утвердив и основное наказание по совокупности двух приговоров — 12,5 года колонии общего режима. С учетом нормы о зачете срока в СИЗО и под домашним арестом Мусин успел отсидеть более двух третей этого срока.

По данным «Реального времени», сегодняшнее решение планируют обжаловать и прокуратура, и АСВ.

Ирина Плотникова