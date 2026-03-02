СК «Автодор» и банки признали потерпевшими по делу владельца «Волгадорстроя»

Для установления реальных расходов на строительство М-12 силовики намерены назначить экспертизу

Вслед за «Татсоцбанком» статус потерпевших в уголовном деле казанского ВИП-строителя Айрата Миннуллина получили «Ак Барс Банк» и СК «Автодор». Об этом представитель Следкома сообщил на судебном заседании по продлению ареста бенефициару «Волгадорстроя», которого обвиняют в двух аферах и двух растратах с ущербом свыше 4 млрд рублей, — сообщает журналист «Реального времени».

Отметим, что на протяжении нескольких месяцев официального статуса пострадавшего по трем эпизодам предполагаемых хищений ни у одной организации не было.

Отчитываясь перед судом, что сделано за последние два месяца, старший следователь 4-го отдела Следкома по РТ Алмаз Шакиров сообщил о наложении ареста на имущество обвиняемого и выемку документов по его банковским счетам. Такую же выемку в ближайшее время силовики намерены провести в Сбере. А еще — назначить судебную бухгалтерскую экспертизу и определить — куда в действительности со счетов «Волгадорстроя» уходили полученные от генподрядчика СК «Автодор» авансовые средства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Адвокат бизнесмена Ольга Шелковникова, в свою очередь, предоставила суду выписной эпикриз и сообщила: «Состояние здоровья Миннуллина Айрата Абдулловича под стражей ухудшается. Если в 2025 году у него не было сердечной недостаточности, то теперь — есть. Имеющееся заболевание находится в списке болезней, которые не допускают нахождения под стражей».

Защитник отметила, что следствие не предпринимает ничего для того, чтобы провести необходимое в таких случаях комиссионное обследование, по результатам которого диагноз может быть подтвержден либо опровергнут. В речи адвоката также звучали ссылки на незаконность ареста по обстоятельствам исполнения бизнес-договоров, арбитражном запрете на выезд Миннуллина из страны и отсутствие попыток скрыться после расторжения договоров с «Волгадорстроем» и начала процедуры банкротства.

Суд посчитал нужным продлить арест до 6 мая.

Напомним, за решеткой бенефициар компании «Волгадорстрой» Айрат Миннуллин оказался в ноябре 2025-го. На момент избрания меры пресечения в деле против него и неустановленных лиц было три эпизода — по мошенничеству и двум растратам. В декабре к ним добавилась еще и кредитная афера.

Эпизод 1. Мошенничество на 2,4 млрд рублей: по версии следствия, эти средства были похищены при производстве комплекса работ на участке Дюртюли — Ачит трассы М-12 «Восток» (Казань — Екатеринбург) — путем завышения объемов работ по авансу от подрядчика стройки СК «Автодор» с апреля 2023-го по июнь 2025-го. Показания по этой истории против дорожника давали представители «Ак Барс» Банка, который выплатил «Автодору» как раз 2,4 млрд рублей в качестве банковской гарантии по неисполненным обязательствам «ВДС».

Эпизоды 2—3. Растраты на 7 млн рублей: по версии СК и ФСБ, полученные из Фонда национального благосостояния средства (3,6 млн и 2,99 млн рублей) были без оснований перечислены Миннуллиным с июня по октябрь 2023 года со счета «ВДС» в подконтрольную обвиняемому организацию «Мосты и водоотводные сооружения».

Эпизод 4. Мошенничество в сфере кредитования на 1 млрд 699 млн рублей: по версии силовиков, Айрат Миннуллин в 2023—2024 годах незаконно получил по кредитам в «Татсоцбанке» почти 1,7 млрд рублей, предоставив заведомо недостоверные сведения о финансовой деятельности своих организаций, и не вернул эти деньги. Этот эпизод появился в деле лишь 5 декабря 2025-го, при этом «Татсоцбанк» еще летом 2025-го обратился в арбитраж, требуя признать банкротом и «Волгадорстрой», и его бенефициара, после чего получил статус кредитора на 1,8 млрд и 600 млн рублей соответственно, с учетом набежавших процентов и неустойки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При избрании ареста и его продлении Айрат Миннуллин обвинения в свой адрес отрицал, а его адвокаты настаивали — данные об ущербе не соответствуют действительности, а отношения с двумя татарстанскими банками носили долгосрочный характер и заемщик никого не обманывал.

В частности, ранее адвокат Юрий Некрасов подчеркивал — участие указанных банков в арбитражных делах подтверждает гражданско-правовой характер отношений с ВДС и Миннуллиным. «Расчеты представителей являются надуманными, с целью освободить банк от своих издержек. Подобрана сумма промежуточной задолженности [ВДС перед СК «Автодор»] и сокрыто от следствия, что по итогам такая задолженность отсутствует», — заявил защитник, поделившись предположением, что «банк, получивший миллиард [при заключении договора о банковской гарантии], намеренно пытается стать потерпевшим».