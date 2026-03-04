Новости общества

В трех городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА

06:08, 04.03.2026

Жителям Елабуги, Нижнекамска и Набережных Челнов рекомендовано проследовать в укрытия

Фото: Артем Дергунов

В трех городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном приложении МЧС.

Жителям Елабуги, Нижнекамска и Набережных Челнов рекомендовано проследовать в укрытия.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Ранее были закрыты аэропорты Казани и Нижнекамска на фоне режима беспилотной опасности в Татарстане.

