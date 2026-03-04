В трех городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА
Жителям Елабуги, Нижнекамска и Набережных Челнов рекомендовано проследовать в укрытия
В трех городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном приложении МЧС.
Ранее были закрыты аэропорты Казани и Нижнекамска на фоне режима беспилотной опасности в Татарстане.
