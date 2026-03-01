КСИР сообщил: беспилотник MQ9 сбит на юге страны

По заявлению службы по связям с общественностью, дрон уничтожен с применением новых средств ПВО

Силы противовоздушной обороны КСИР заявили об уничтожении беспилотника MQ9 армии США на юге страны, сообщает РИА «Новости».

Как говорится в сообщении службы по связям с общественностью КСИР, для уничтожения дрона были использованы новейшие средства противовоздушной обороны.

Ранее КСИР объявил о новой волне ударов по Израилю и военным базам США.



Ариана Ранцева