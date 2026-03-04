Над соседней с Татарстаном республикой сбили БПЛА
Один аппарат уничтожен над Марий Эл, всего с 8:00 до 16:00 мск перехвачено 76 дронов
В период с 8:00 до 16:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Один беспилотник был сбит над территорией Республики Марий Эл, соседней с Татарстаном.
По данным военного ведомства, 27 аппаратов уничтожены над территорией Республики Крым, 16 — над акваторией Азовского моря, 14 — над территорией Краснодарского края, 9 — над Белгородской областью.
Еще 3 беспилотника перехвачены над акваторией Черного моря, по 2 — над территориями Калужской, Кировской и Курской областей.
