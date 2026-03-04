Новости происшествий

В Татарстане отменили режим ракетной опасности спустя два часа

00:54, 04.03.2026

При этом на территории республики сохраняется активным режим беспилотной опасности

В Татарстане отменили режим ракетной опасности, сообщение появилось в официальном приложении МЧС. Ограничения действовали на протяжении двух часов.

При этом на территории республики сохраняется активным режим беспилотной опасности. Оба режима были объявлены одновременно.

Сообщений о возможных случаях со сбитыми ракетами и пострадавших в Татарстане не было.

Напомним, 27 февраля на территории республики впервые был объявлен режим ракетной опасности.

Зульфат Шафигуллин

