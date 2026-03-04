В Татарстане отменили режим ракетной опасности спустя два часа
При этом на территории республики сохраняется активным режим беспилотной опасности
В Татарстане отменили режим ракетной опасности, сообщение появилось в официальном приложении МЧС. Ограничения действовали на протяжении двух часов.
При этом на территории республики сохраняется активным режим беспилотной опасности. Оба режима были объявлены одновременно.
Сообщений о возможных случаях со сбитыми ракетами и пострадавших в Татарстане не было.
Напомним, 27 февраля на территории республики впервые был объявлен режим ракетной опасности.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».