Казанский аэропорт временно закрыли на фоне режима беспилотной опасности
Также введены ограничения на работу аэропорта в Чебоксарах
Международный аэропорт Казани временно закрыт на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Также введены ограничения на работу аэропорта в Чебоксарах.
Подобные ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности полетов.
С прошлой ночи на территории Татарстана продолжает действовать режим беспилотной опасности. Ранее был отменен режим ракетной опасности.
