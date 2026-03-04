Новости общества

Казанский аэропорт временно закрыли на фоне режима беспилотной опасности

05:41, 04.03.2026

Также введены ограничения на работу аэропорта в Чебоксарах

Фото: Реальное время

Международный аэропорт Казани временно закрыт на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Также введены ограничения на работу аэропорта в Чебоксарах.

Подобные ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности полетов.

Реальное время / realnoevremya.ru

С прошлой ночи на территории Татарстана продолжает действовать режим беспилотной опасности. Ранее был отменен режим ракетной опасности.

Зульфат Шафигуллин

