В Средиземном море загорелся российский танкер со сжиженным газом

По одной из версий, причиной возгорания могло стать нападение надводного беспилотника

Инцидент с российским судном «Арктический Метагаз», предназначенным для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), произошел в Средиземном море. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По имеющейся информации, танкер в последний раз выходил на связь 2 марта, находясь вблизи берегов Мальты. Издание со ссылкой на ВС Мальты заявило, что экипаж судна находится в безопасности в спасательной шлюпке в районе поисково-спасательных работ в Ливии.

По одной из версий, причиной возгорания могло стать нападение надводного беспилотника, а в проведении операции подозревается Украина. Однако эта информация не подтверждена документально.

Ранее по меньшей мере три танкера получили повреждения у побережья Персидского залива после ударов США и Израиля по Ирану.



Наталья Жирнова