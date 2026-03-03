В Татарстане ввели режимы «Беспилотная опасность» и «Ракетная опасность»
— Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте внимательны и осторожны, — следует из сообщения МЧС
В Татарстане ввели режимы «Беспилотная опасность» и «Ракетная опасность». Об этом говорится в приложении МЧС.
— Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте внимательны и осторожны, — следует из сообщения.
Напомним, что 27 февраля в Татарстане впервые ввели режим ракетной опасности. Оповещение пришло через приложение МЧС России в 12:06 по московскому времени. Главное об этом — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».