В Татарстане ввели режимы «Беспилотная опасность» и «Ракетная опасность»

22:59, 03.03.2026

— Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте внимательны и осторожны, — следует из сообщения МЧС

Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане ввели режимы «Беспилотная опасность» и «Ракетная опасность». Об этом говорится в приложении МЧС.

— Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте внимательны и осторожны, — следует из сообщения.

Напомним, что 27 февраля в Татарстане впервые ввели режим ракетной опасности. Оповещение пришло через приложение МЧС России в 12:06 по московскому времени. Главное об этом — в материале «Реального времени».

Денис Петров

