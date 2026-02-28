Иран нанес удары по американским базам в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне

В частности, обстрелу подвергся центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне

Фото: Мария Зверева

Иран нанес удары по американским базам в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. Об этом сообщает РИА «Новости». Как добавляет CBS, целью стали также базы США в Иордании.

В частности, обстрелу подвергся центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне, утверждает местное агентство BNA.

По данным СМИ, взрывы были слышны в Дохе (Катар), Дубае и Абу-Даби (ОАЭ). а также в Саудовской Аравии. Эмираты закрыли воздушное пространство, передает CNN.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) также подтвердил атаку по Израилю.

— В ответ на агрессию коварного врага в отношении исламской республики Иран, началась первая волна ударов ракетами и БПЛА в сторону Израиля, — сказано в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.

Напомним, сегодня Тель-Авив нанес «превентивный удар» по Ирану, позже о начале военной операции заявил Вашингтон. Самолеты авиакомпании Flydubai, летевшие в Дубай из Казани и Москвы, были вынуждены сесть в Баку.



Галия Гарифуллина