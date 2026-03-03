Американское посольство в Эр-Рияде пострадало от БПЛА, предположительно, со стороны Ирана

Информации о пострадавших нет

Американское посольство в Эр-Дияре стало объектом атаки двух беспилотников, вероятно, принадлежащих Ирану, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на информированные источники. Об этом передает «Интерфакс». До настоящего момента сведений о возможных пострадавших не поступало.

Саудовские власти официально признали инцидент, подтвердив, что здание посольства США в Эр-Рияде подверглось обстрелу двумя беспилотными аппаратами, что вызвало небольшой пожар и незначительное повреждение имущества, сообщает Министерство обороны страны через социальную сеть X.

Между тем госдеп США просит американцев покинуть страны Ближнего Востока. Сообщение об этом появилось в соцсети X помощника госсекретаря по консульским вопросам Мора Намдара.

— Госсекретарь США Марко Рубио и Госдепартамент призывают американцев незамедлительно покинуть упомянутые ниже страны, используя любые доступные коммерческие транспортные средства в связи с серьезными рисками для безопасности,— написал он.

Ранее Дональд Трамп допустил вероятность проведения наземной операции в Иране.

Наталья Жирнова