Обвиняемый экс-судья Ирек Набиев оспаривает возврат своего дела в Генпрокуратуру

В Верховный суд Татарстана поступила первая жалоба на это решение

Фото: Динар Фатыхов

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оценит законность решения о возврате дела бывшего главы Менделеевского и Пестречинского судов Ирека Набиева в Генпрокуратуру с целью предъявления ему более тяжкого обвинения. Накануне Верховный суд Татарстана получил жалобу адвоката обвиняемого, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Напомним, оспариваемое решение Верховный суд республики вынес 25 февраля текущего года, после нескольких месяцев разбирательства в тяжких преступлениях экс-коллеги, включая получение взятки 17 млн рублей, аферы на 93 млн и похищение директора фирмы с целью завладения ее активами. На этапе обращения Александра Бастрыкина в Высшую квалифколлегию РФ за согласием на преследование Ирека Набиева последний все претензии в свой адрес отрицал, однако предпочел покинуть страну. В 2025-м добровольно вернулся, полностью признал вину и стал просить максимально ускорить разбирательство, чтобы уйти на СВО.

Однако председательствующий по его делу судья Ильшат Тухватуллин усмотрел основания для более жесткой квалификации деяний бывшего коллеги. И, несмотря на возражения Набиева, его адвоката и гособвинителя, постановил — вернуть материалы в Генпрокуратуру.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как отмечает один из источников «Реального времени» в судейском сообществе, такое решение может быть связано с изменениями в судебной практике. Есть ряд примеров, когда вышестоящие суды, усматривая более жесткую квалификацию в деяниях фигурантов, просто отменяли приговоры.

В своем постановлении Верховный суд РТ указал, что в эпизоде по получению взятки в особо крупном размере не указан квалифицирующий признак о нахождении обвиняемого на госдолжности. А в его же действиях, квалифицированных как подстрекательство начальника межрайонной налоговой к превышению полномочий, просматриваются признаки организации данного преступления. Кроме того, по мнению суда, факт склонения похищенного директора фирмы «Кишер» Вячеслава Утробина к употреблению наркотиков ради его последующего ареста вообще не получил правовой оценки по эпизодам о похищении и вымогательстве. А самостоятельно применить более жесткую квалификацию суд не вправе.

По мнению защиты, усматриваемые недостатки в обвинении не являются препятствием для рассмотрения дела. Согласятся ли с этим судьи апелляционной инстанции в Нижнем Новгороде — покажет время.

