За сход снега с крыши «УК-Пестрецы» получит штраф до 300 тысяч рублей

По результатам проверки в отношении директора и самой организации возбуждены дела об административных правонарушениях

Фото: Динар Фатыхов

В Пестречинском районе прокуратура провела проверку управляющей компании «УК-Пестрецы» после публикации видео со сходом снега с крыши дома №15 на улице 65 лет Победы в селе Пестрецы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки в отношении директора и самой организации возбуждены дела об административных правонарушениях за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами. Компании грозит штраф в размере от 250 до 300 тысяч рублей, а ее руководителю — возможная дисквалификация.

Прокуратурой также внесено представление об устранении выявленных нарушений в работе управляющей компании.

После нескольких случаев схода снега и обрушения крыш по вине недобросовестных владельцев зданий и УК раис Татарстана Рустам Минниханов 18 февраля поручил службам усилить контроль за содержанием кровель в период обильных осадков. Тем не менее в СМИ продолжили появляться новости о подобных ЧП: в Пестречинский районе, об обрушении крыши в Зеленодольске, а в Советском районе Казани произошло два обрушения за два дня.

Возникает вопрос: кто ответственен за состояние крыш домов, коммерческих и муниципальных зданий? Об этом и о том, сколько стоят услуги уборки снега с кровли здания и как пополнить штат сотрудников подготовленными специалистами, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова