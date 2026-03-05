Адвокат: оправданный присяжными Николай Казаев не вернулся с задания на СВО

Его адвокат информировал суд Казани о возможной гибели Казаева со ссылкой на данные родственников

Дело казанца Николая Казаева, полностью оправданного коллегией присяжных, может не дойти до приговора. После отправки на СВО от военкомата Чувашии он оказался на передовой в составе разведовательно-штурмового взвода, и через какое-то время близкие получили информацию — вся группа, включая Казаева, не вернулась с боевого задания, предположительно, погибла. Об этом сегодня в Кировском суде Казани сообщил адвокат оправданного Сергей Николаев.

Защитник отметил, что подтверждающие документы в Казань пока не поступили, и предложил отложить заседание. Суд объявил перерыв.

По данным «Реального времени», весть о том, что Казаев пропал без вести, его близкие получили несколько дней назад.

Напомним, Казаева привлекали по делу о покушении и двух убийствах 25-летней давности. Его дело Кировский райсуд Казани рассматривал дважды. В июле 2024-го первая коллегия присяжных оправдала Николая Казаева по двум эпизодам особо тяжких преступлений, а по третьему суд приговорил его к 13 годам строгого режима. Тот приговор отменил Верховный суд Татарстана. Новая коллегия присяжных райсуда посчитала недоказанными все вменяемые преступления, причем по двум оправдала за отсутствием события преступления. После оправдательного вердикта 29 декабря 2025-го фигуранта освободили из-под стражи в зале суда.

15 января суд намеревался обсудить последствия вердикта и удалиться в совещательную комнату для постановления оправдательного приговора. Ведь по закону оправдательный вердикт обязателен к исполнению, а вот в случае обвинительного председательствующий по делу профессиональный судья вправе не согласиться с коллегией присяжных и вынести иное решение.

Николай Казаев пришел 15 января в суд, однако начала заседания не дождался, обнаружив в зале двух оперативников МВД в штатском, но с оружием. После его ухода со стороны защиты прозвучало предположение, что в суд эти сотрудники пришли с целью задержать оправданного по каким-либо иным обстоятельствам. Сами опера от пояснений воздержались. Но прибыли и на два последующих заседания 29 января и 12 февраля. Казаев не пришел на оба, причем на февральском защита проинформировала о заключении им контракта с Минобороны и отправке на фронт с бойцами соседней республики.

Вкратце напомним фабулу претензий в адрес Николая Казаева, которого силовики называли лидером одноименной группировки:

Эпизод 1. Задушили и утопили за пропавшие 70 тысяч рублей . По данным следствия, в 1997 году у одного из «Казаевских», Паршенкова, похитили 70 тысяч рублей — недельную выручку от подконтрольных фирм. В СК, МВД и прокуратуре Татарстана считают, в этом преступлении группировщики заподозрили своего — Панова, похитили его и попытались добиться признания в частном доме. Для убедительности прострелили ногу, а не услышав желаемого ответа, задушили петлей. Одежду сожгли, тело утопили в фарватере Волги. По версии обвинения, непосредственное участие в расправе принимали Казаев, Сапарин, Бикбулатов и Тарасов.

20 апреля 2000 года в кафе Бикбулатов получил выстрел в голову, но остался жив. В то время Казаев уже покинул Казань, но, как полагают силовики, оставил за главного в группировке Сапарина и поручил организовать убийство предполагаемого организатора подрыва. Сапарин подключил Тарасова и его знакомого Шарафеева, который не имел отношения к ОПГ, но выступил стрелком, — утверждала сторона обвинения в суде.

Будет ли районный суд выносить заочно оправдательный приговор или приостановит дело — покажет время.