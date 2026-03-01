В Зеленодольском районе произошло обрушение крыши

Частичное разрушение кровли площадью около 200 кв. м зафиксировано в доме на улице Молодежной

В Зеленодольском районе произошло частичное обрушение кровли многоквартирного жилого дома. Инцидент случился ночью 28 февраля 2026 года на улице Молодежной в селе Айша. Площадь разрушения составила около 200 кв. м. Об этом сообщила прокуратура Татарстана.

Зеленодольская городская прокуратура начала проверку в отношении управляющей компании и администрации сельского поселения. Кроме того, надзорное ведомство взяло на контроль ход доследственной проверки, проводимой по данному факту.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани обрушилась кровля пятиэтажного дома.



Ариана Ранцева