При атаке Израиля на школу в Иране погибло 40 человек

15:05, 28.02.2026

Еще 48 учениц получили ранения

Фото: скриншот видео с телеграм-канала РИА "Новости"

В результате атаке Израиля на школу для девочек «Шаджаре Тайебе» на юге Ирана погибло 40 человек. Еще 48 учениц получили ранения, сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на местные власти.

— Число погибших в результате удара Израиля по начальной школе для девочек в городе Минаб растет и по состоянию на 14.45 достигло 40 человек, еще 48 получили ранения, — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Тель-Авив нанес «превентивный удар» по Ирану, позже о начале военной операции заявил Вашингтон. Американский лидер Дональд Трамп призвал полицию и Корпус стражей исламской революции (КСИР) сложить оружие или встретить смерть и заявил, что «бомбы будут падать везде».

