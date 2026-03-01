Новости происшествий

Иран объявил о начале новый волны атак в регионе

15:29, 01.03.2026

КСИР заявил о запуске седьмой и восьмой волн операции «Правдивое обещание 4»

Иран запустил седьмую и восьмую волны операции против США и Израиля «Правдивое обещание 4», сообщает агентство ISNA со ссылкой на сообщение пресс-службы Корпуса стражей исламской революции.

Ранее «Реальное время» писало, что ОПЕК+ обсуждает увеличение добычи нефти из-за сбоев поставок на фоне ударов США по Ирану.

Ариана Ранцева

