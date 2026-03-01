Иран объявил о начале новый волны атак в регионе
КСИР заявил о запуске седьмой и восьмой волн операции «Правдивое обещание 4»
Иран запустил седьмую и восьмую волны операции против США и Израиля «Правдивое обещание 4», сообщает агентство ISNA со ссылкой на сообщение пресс-службы Корпуса стражей исламской революции.
Ранее «Реальное время» писало, что ОПЕК+ обсуждает увеличение добычи нефти из-за сбоев поставок на фоне ударов США по Ирану.
