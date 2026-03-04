В Елабуге произошел крупный пожар на складе, который тушили почти 90 человек

Пострадавших и погибших нет

В Елабуге произошло возгорание производственно-складского здания, сообщает ГУ МЧС по РТ. Информация о пожаре поступила в 01:42 по мск.

Известно, что загорелось одноэтажное здание, специализирующееся на производстве отделочных материалов. Размеры объекта составляли 54 на 74 метра, а стены были выполнены из газобетонных плит. К зданию примыкали гараж и административное помещение.

В МЧС сообщили, что в тушении были задействованы 89 человек и 26 единиц техники, из которых 57 специалистов и 14 единиц техники представляли МЧС России.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Пожар удалось локализовать в 04:48 на площади 4250 квадратных метров, однако причины возгорания пока что устанавливаются. В результате происшествия никто не пострадал, погибших нет.



Ранее в Татарстане произошел еще один инцидент, связанный со складом: в Зеленодольске обрушилась кровля склада «Магнит», а виноватым оказался снег.

Наталья Жирнова