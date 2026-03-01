Танкер под флагом Палау атакован в Ормузском проливе

Не менее 150 нефтяных танкеров остановились в открытых водах, не дойдя до пролива

Фото: Реальное время

Танкер под флагом Палау был атакован в Ормузском проливе у берегов Омана. Пострадали четыре члена экипажа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центр морской безопасности.

По информации агентства IRIB, охваченное огнем судно начало тонуть. Также IRIB сообщает, что танкер пытался незаконно пройти через пролив. Другие подробности не приводятся.

Агентство Reuters пишет, что после происшествия не менее 150 нефтяных танкеров остановились в открытых водах, не дойдя до пролива. Согласно данным портала Marine Traffic, в районе пролива скопились суда.

Ранее КСИР Ирана запретил проход судов по Ормузскому проливу. Страны OPEC+ начали обсуждать как покрыть поставки нефти на фоне кризиса.

Ариана Ранцева