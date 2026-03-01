Погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, КСИР объявил о новой волне ударов
Главные события прошедшей ночи и утра в обзоре «Реального времени»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро воскресения, 1 марта.
- «Аэрофлот» отменил рейсы в ОАЭ на 1 марта.
- Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США. Правительство объявило 40-дневный траур. В офисе президента пообещали, что гибель Хаменеи не останется без ответа.
- Также в Иране подтвердили гибель секретаря совета обороны Али Шамхани и командующего КСИР Мохаммада Пакпура.
- В Зеленодольском районе произошло обрушение крыши многоквартирного дома на улице Молодежной в селе Айша.
- КСИР объявил о новой волне ударов по Израилю и военным базам США.
- Дональд Трамп заявил, что США будут бомбить Иран, пока не достигнут своей цели.
- За ночь иранские БПЛА атаковали аэропорты Дубая, Абу-Даби и Бахрейна.
- Число российских туристов, находящихся в эти дни в ОАЭ, может достигать 100 тыс. человек.
- Силы ПВО за ночь уничтожили 27 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России.
Ариана Ранцева
