Погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, КСИР объявил о новой волне ударов

09:00, 01.03.2026

Главные события прошедшей ночи и утра в обзоре «Реального времени»

Фото: Реальное время

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро воскресения, 1 марта.

  • «Аэрофлот» отменил рейсы в ОАЭ на 1 марта.
  • Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США. Правительство объявило 40-дневный траур. В офисе президента пообещали, что гибель Хаменеи не останется без ответа.
  • Также в Иране подтвердили гибель секретаря совета обороны Али Шамхани и командующего КСИР Мохаммада Пакпура.
  • В Зеленодольском районе произошло обрушение крыши многоквартирного дома на улице Молодежной в селе Айша.
  • КСИР объявил о новой волне ударов по Израилю и военным базам США.
  • Дональд Трамп заявил, что США будут бомбить Иран, пока не достигнут своей цели.
  • За ночь иранские БПЛА атаковали аэропорты Дубая, Абу-Даби и Бахрейна.
  • Число российских туристов, находящихся в эти дни в ОАЭ, может достигать 100 тыс. человек.
  • Силы ПВО за ночь уничтожили 27 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России.
Ариана Ранцева

