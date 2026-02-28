В Боливии на трассу рухнул самолет, перевозивший купюры для Центробанка

В результате крушения погибли 15 человек, пострадали 28

В Эль-Альто (Боливия) на трассу рухнул самолет Вооруженных сил страны С-130 Hercules, перевозивший купюры для Центробанка. Об этом сообщает ТАСС. По словам министра здравоохранения Боливии Марселы Флорес, в результате крушения погибли 15 человек, пострадали 28.

Как предполагает управление гражданской авиации, самолет выехал за пределы полосы и столкнулся с автомобилями на шоссе. При крушении из воздушного судна рассыпались новые купюры, которые перевозили для Центробанка. Они не обладают законной платежной силой, поскольку еще не были зарегистрированы регулятором, утверждает председатель ЦБ страны Давид Эспиноса.

Тем не менее жители предприняли попытку собрать рассыпанные купюры. Полиция задержала 12 человек, «которые пытались <...> унести эти деньги», сообщил глава прокуратуры департамента Ла-Пас Луис Карлос Торрес в эфире телеканала Bolivia TV.

Напомним, в феврале произошла катастрофа учебного самолета в Оренбургской области. Находившиеся на борту воздушного судна пилот-инструктор и два курсанта погибли.



Галия Гарифуллина