В Казани ребенок провалился в открытый колодец

Прокуратура начала проверку

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Казани приступила к проверке после инцидента с ребенком, провалившемся в открытый колодец. Об этом сообщила пресс‑служба прокуратуры Татарстана в своем телеграм‑канале.

По предварительным данным, происшествие случилось на улице Нижней — открытый люк находился всего в двух метрах от детской площадки. Благодаря быстрой реакции матери ребенок был оперативно извлечен из колодца, что позволило избежать серьезных травм.

В рамках проверки прокуратура установит, какая организация несет ответственность за содержание данного канализационного люка и его надлежащее состояние. Ведомство оценит действия ответственных лиц на предмет соблюдения требований безопасности, в том числе норм по содержанию инженерных коммуникаций в городской среде.

В январе Менделеевский райсуд принял решение отправить под домашний арест двух сотрудников компании «Таткоммунэнерго» по делу о гибели двух детей в колодце в Менделеевске. Инцидент произошел 4 января: в открытом колодце, расположенном возле несанкционированной детской горки, были обнаружены тела двух несовершеннолетних.



Рената Валеева