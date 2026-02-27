В Казани ребенок провалился в открытый колодец
Прокуратура начала проверку
Прокуратура Казани приступила к проверке после инцидента с ребенком, провалившемся в открытый колодец. Об этом сообщила пресс‑служба прокуратуры Татарстана в своем телеграм‑канале.
По предварительным данным, происшествие случилось на улице Нижней — открытый люк находился всего в двух метрах от детской площадки. Благодаря быстрой реакции матери ребенок был оперативно извлечен из колодца, что позволило избежать серьезных травм.
В рамках проверки прокуратура установит, какая организация несет ответственность за содержание данного канализационного люка и его надлежащее состояние. Ведомство оценит действия ответственных лиц на предмет соблюдения требований безопасности, в том числе норм по содержанию инженерных коммуникаций в городской среде.
В январе Менделеевский райсуд принял решение отправить под домашний арест двух сотрудников компании «Таткоммунэнерго» по делу о гибели двух детей в колодце в Менделеевске. Инцидент произошел 4 января: в открытом колодце, расположенном возле несанкционированной детской горки, были обнаружены тела двух несовершеннолетних.
