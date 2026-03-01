Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США

В стране объявлен 40-дневный траур и нерабочая неделя

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на гостелевидение Ирана.

— Великий народ Ирана, верховный лидер имам Хаменеи погиб, — говорится в сообщении.

Агентство Tasnim передало, что аятолла был убит на своем рабочем месте утром в субботу. В офисе президента Ирана заявили, что его гибель «не останется без ответа». По всей стране объявлен 40-дневный траур, также введена нерабочая неделя.

По информации агентства Fars со ссылкой на источник, в результате атак также погибли дочь, зять, внук и невестка верховного лидера. Агентство IRNA сообщило, что временно его обязанности будут исполнять президент, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции Ирана.

После сообщений о гибели Хаменеи Корпус стражей исламской революции объявил о начале самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил страны.



Ариана Ранцева